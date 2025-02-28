嘉義婦人倒路上無心跳！熱血女路過有T1證照...幫忙CPR救命

嘉義市1名65歲婦女日前騎腳踏車，突然停路邊身體不適，倒路上無心跳，呈瀕死式呼吸，適有1名具初級救護技術證照的熱血愛心女子，路過見狀，實施CPR（心肺復甦術），救護人員抵達後接手急救並使用AED（自動體外心臟電擊去顫器），注射強心劑救活，送嘉基急救。

消防局25日下午3時39分獲報，市區仁愛路有名女患者突然停路邊身體不適，隨後就倒在路邊失去意識，立即派遣第一消防大隊湖內分隊救護車救護。

救護人員抵達前，65歲女患者已無心跳，呈現瀕死式呼吸，現場一名女路人見狀，因有T1證照（初級救護技術員），具專業急救背景，立即實施CPR，先行急救。

救護人員抵達後，發現女患者OHCA（到院前心肺功能停止狀態），AED判斷不建議電擊。救護員建立呼吸道，放置IGEL﹙喉罩呼吸道﹚、BVM(正壓給氧)、潮氣末二氧化碳（etCO2）處置，建立給藥途徑並給予注射兩支強心劑藥物。患者恢復自發性循環，送嘉基醫院急救。