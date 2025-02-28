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影／新北板橋傳男子搭捷運隨身帶手鋸 嚇壞旅客急報警
新北市海山警分局於今天凌晨零時48分接獲台北捷運新埔站站務人員報案，稱有1名男子在捷運站持刀，轄區江翠派出所員警獲報迅速到場，發現涉持刀的張姓男子已為站務人員攔下等候，經員警檢視張男所持物品為裝潢工作用，長約30公分的手鋸。
經員警與站務人員現場確認，原來是張男於搭乘捷運過程中，雖未將手鋸露出或揮舞，張男稱其持有的手鋸為工作時作為切割塑膠管線所需；張男於當日工作，欲搭乘捷運返家時，將手鋸插在褲子後，因太熱將外套拉鍊打開，民眾見狀後通報站務人員。
由於張男的行為已違反大眾捷運法第50-1條第1項第1款「未經許可攜帶經公告之危險物進入大眾捷運系統內」，可處1萬元以上、100萬元以下罰鍰，後續將移送主管機關裁處。
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