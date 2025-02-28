快訊

又出手！教育部長：我大學禁止與北京理工等「國防七子」交流

北捷板橋新埔站男子隨身帶「手鋸」 嚇壞旅客急報警

13歲國中生猝死！家屬控遭霸凌餵毒 校方聲明被網友洗版批推責

聽新聞
0:00 / 0:00

影／新北板橋傳男子搭捷運隨身帶手鋸 嚇壞旅客急報警

聯合報／ 記者王長鼎／新北即時報導

新北市海山警分局於今天凌晨零時48分接獲台北捷運新埔站站務人員報案，稱有1名男子在捷運站持刀，轄區江翠派出所員警獲報迅速到場，發現涉持刀的張姓男子已為站務人員攔下等候，經員警檢視張男所持物品為裝潢工作用，長約30公分的手鋸。

經員警與站務人員現場確認，原來是張男於搭乘捷運過程中，雖未將手鋸露出或揮舞，張男稱其持有的手鋸為工作時作為切割塑膠管線所需；張男於當日工作，欲搭乘捷運返家時，將手鋸插在褲子後，因太熱將外套拉鍊打開，民眾見狀後通報站務人員。

由於張男的行為已違反大眾捷運法第50-1條第1項第1款「未經許可攜帶經公告之危險物進入大眾捷運系統內」，可處1萬元以上、100萬元以下罰鍰，後續將移送主管機關裁處。

張姓男子今天凌晨搭捷運時因隨身帶手鋸，嚇壞旅客急報警。記者王長鼎／翻攝
張姓男子今天凌晨搭捷運時因隨身帶手鋸，嚇壞旅客急報警。記者王長鼎／翻攝
張姓男子今天凌晨搭捷運時因隨身帶手鋸，嚇壞旅客急報警。記者王長鼎／翻攝
張姓男子今天凌晨搭捷運時因隨身帶手鋸，嚇壞旅客急報警。記者王長鼎／翻攝

台北捷運

延伸閱讀

基捷擬在八堵蓋變電廠 地方反彈

永和大陳社區都更 新北市：最後一單元5月簽約

出席新北永和區永和里長座談會 市長侯友宜：強化基礎建設及交通網絡

遊民躺臥北捷早餐餐車 北捷：立即驅離並加強消毒

相關新聞

影／新北板橋傳男子搭捷運隨身帶手鋸 嚇壞旅客急報警

新北市海山警分局於今天凌晨零時48分接獲台北捷運新埔站站務人員報案，稱有1名男子在捷運站持刀，轄區江翠派出所員警獲報迅速...

板橋7貓疑遭殘忍虐殺！棄屍地點沒監視器...警將採DNA緝凶

新北市板橋區昨天驚傳疑似殘忍虐殺7貓案件，新北市動保處長楊淑方今天表示，由於棄屍地點沒有直接照攝的監視器，目前持續訪查周...

台7線山路過彎...機車失控滑對向車道 女騎士遭工程車撞上

22歲的王姓女機車騎士昨行經大溪桃園市大溪區介壽路台7線15.4公里處，於過彎時不慎自摔滑行至對向車道，遭44歲洪姓工程...

影／強盜慣犯桃園鬧區搶銀樓 帶走9條金項鍊...逃亡半天仍被逮

有多次強盜、搶奪前科的柯姓男子，因缺錢花用，昨天上午到桃園大廟前銀樓街，佯稱買禮物送愛妻，一把搶走9條市價50萬餘元金項...

影／永和住宅冒煙起火 警消急疏散18人 1人吸入濃煙送醫

新北市永和區永福橋頭旁福和路巷內公寓住宅今天上午冒煙起火，警消急疏散18人，其中1名男子預防性送醫，起火原因有進一步調查...

嘉義婦人倒路上無心跳！熱血女路過有T1證照...幫忙CPR救命

嘉義市1名65歲婦女日前騎腳踏車，突然停路邊身體不適，倒路上無心跳，呈瀕死式呼吸，適有1名具初級救護技術證照的熱血愛心女...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。