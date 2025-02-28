怎麼安全開車門？ 警：開關門五步驟、兩段式開門法

在一般道路，前車駕駛或乘客開車門，造成後車撞上的情況，通常是前車責任較大，突然開車門讓後車沒有時間因應，要對後車負賠償責任，但基隆一起罕見判決，是後車要賠前車。如何避免因開車門釀成車禍？警方表示，安全開關車門有5步驟、兩段式開門法。

梁姓男子開車到基隆市東明路加油站加油，他將車停妥在格位後，因為打開車門，被後方一輛由黃女駕駛的自小客車撞上，梁男的車受損求償，黃女指是梁開車門有疏失，但法官認為，黃女行駛的路徑寬度無法供汽車通行，梁男無從預見有車會通過，並沒有過失，以未注意車前狀況，判黃女要賠前車4萬5。

法界人士表示，此案情況與一般道路發車的開車門造成車禍的情況並不相同，因地點是在加油站內，撞擊地點屬停車加油格位範圍，非行駛中的道路，也非供後車行駛的車道，因此責任分攤認定有所不同。

基隆市警察局表示，在一般道路，開車駕駛或乘客，未注意車後狀況打開車門，導致釀禍部分，會依「道路交通管理處罰條例」第 56-1 條，汽車駕駛人臨時停車或停車時，駕駛人或乘客未依規定開啟或關閉車門因而肇事者，處1200元以上3600元以下罰鍰。

警方說，如因開車門疏忽導致他人受傷或死亡，肇事者可能面臨過失傷害、過失致死的刑事責任。

警方建議，民眾在開啟車門時，可遵循「安全開關車門五步驟」，先看照後鏡 （中間照後鏡、左邊照後鏡）、轉身向後察看、確認安全沒有人車、反手開車門到適當縫隙、確認安全後盡速下車並關車門。

警方指出，也可採取「兩段式開門法」，簡單說，就是在開車門前，先用距離車門另一側的手開車門，原因是做出這個動作後，身體會自然往後，眼睛自然往後方看，可警覺有無人車靠近，避免車門橫出後車子會撞上。