嫌店員態度差、影響用餐情緒...台中6男燒烤店當眾翻桌

台中市公益路1家燒烤店昨晚驚傳遭顧客砸店，有民眾目擊衝突過程，見一群人朝店家叫囂、翻桌，警方一度出動快打部隊到場，再調閱監視器後當晚11點抓到動手的何姓男子等6人，其供稱認為店家態度差才動手，詢後依毀損等罪嫌移送法辦。

台中第四分局獲報，南屯區公益路1家燒烤店昨晚8點多傳出糾紛，何姓男子（49歲）等ㄧ共6人到店消費，才剛坐下來還沒用餐，就疑似因和店員間溝通問題，ㄧ氣之下竟動手翻桌。

警方查，包括何男及其黃姓、白姓友人（均33歲）都有動手，推倒燒烤店餐桌、結帳櫃檯，造成業者、其他用餐顧客驚嚇，警方獲報一度出動快打部隊到場，但當時何等人都已經搭車離開，經調閱監視器畫面比對身分，3小時後就陸續抓到涉案6人。

據了解，何等人自稱認為燒烤店店員點餐時服務差、愛理不理，覺得用餐情緒受影響，還沒吃到餐點、喝酒，衝突就瞬間爆發，所幸沒有造成現場人員受傷，店家損失計算中。