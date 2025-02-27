北投刑警替退休警濫查個資遭聲押 法院裁定各5萬、10萬交保

北市北投警濫查個資案，士檢複訊後對邵姓退休警員聲押禁見、聲押吳姓警員，令白姓警員20萬元交保，邵的孟姓女友10萬元交保，士林地院開庭審理後裁定邵10萬、吳5萬元交保、限制住居。

士林地院羈押庭法官認定，邵男涉嫌違反個資法、洩密、詐欺取財等犯行，嫌疑重大，但無證據證明有串證之虞，且非涉犯重罪，且難認有反覆實施之虞，遂邵男10萬元交保、限制住居、不得騷擾證人及同案被告。

吳員涉嫌違反個資法、洩密等罪，嫌疑重大，但非涉犯重罪，且無串證之虞，無羈押必要，遂裁定5萬元交保、限制住居、不得騷擾證人及同案被告。

對此，士林地檢署表示，將研議是否提起抗告。

檢警調查，邵男2018年三月自台北市北投警分局退休，在分局附近經營咖啡廳，在地方上自稱可運用警界人脈「喬事」，近年與友合夥經營成衣事業卻爆糾紛，邵將公司吞下並過戶孟女，引發前合夥人不滿，憤而檢舉邵男與現職員警配合濫查個資。

邵男曾與北投分局偵查隊偵查佐吳男共事過，2人多次配合，藉吳男職務之便非因公查詢民眾個資，邵男利用相關情資向特定人士營造自己「神通廣大」假相；白姓警員則因與邵男有借貸關係，也被懷疑與洩密案有關。

警方表示，接獲檢舉後查知吳姓員警非因公查詢個資，經查證後認有嫌疑，即報請士林地檢署指揮偵辦，警局政風室及北投分局配合執行搜索，除協助調閱相關資料外，也積極配合後續偵辦作為，警方針對員警違法違紀案件，將秉持警紀警辦、毋枉毋縱精神，查有不法絕不寬貸。

據悉，檢警介入後依詐欺、恐嚇取財、個資法、洩密等罪嫌偵辦，士林地檢署檢察官昨指揮台北市警局搜索相關辦公室、住家等5處，拘提邵、孟、吳、白等人到案昨午分別展開訊問。