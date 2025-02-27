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影／北市小貨車駕駛疑恍神撞爛對向機車 騎士急救不治
台北市青年路及水源路口，今天傍晚近5時發生死亡車禍，一輛小貨車駕駛變換車道時，撞上對向機車騎士，騎士送醫後不治。
轄區萬華警分局指出，今天下午4時48分，獲報青年路與水源路有交通事故。警方到場後，發現57歲黃姓男子駕駛小貨車，沿水源快速道路東往西方向，要變換車道至外側水源路時，疑似恍神沒有注意，猛烈對撞對向車道機車。
小貨車前車頭與水源路對向車道的41歲羅姓男子騎乘機車猛烈對撞，導致羅姓騎士頭部撞擊小貨車前擋風玻璃，救護車緊急送至台大醫院，搶救後仍不幸死亡。
萬華警方調查，小貨車駕駛沒有酒駕，目前已調閱周邊監視器影像、行車影像，將全案送北市交通警察大隊初步分析研判，以釐清肇事責任。
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