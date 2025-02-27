雲林男燒死在檢察官住家 雲林地檢署晚間回應

雲林縣77歲陳姓男子涉嫌強制猥褻案件，被起訴判刑4月確定，據了解，他在判決後一直抱怨判決不公，並早有「玉石俱焚」念頭，朋友或家人多有相勸，但他都聽不進去，進而釀成今天悲劇。

雲林地檢署今晚發出新聞稿說明指出，該案於去年年1月起訴，去年9月被雲林法院依性騷擾罪判刑4月，陳男上訴，經台南高分院去年12月駁回確定，陳男依舊不服，甚至再提起再審，今年2月19日再被台南高分院駁回再審聲請。

雲林地檢署指出，陳男疑對檢察官起訴，使他遭法院判刑頗為不滿，今天上午11時趁檢察官住家庭院無人之際，自行推開院子的推門，潛入承辦檢察官住處，並被發現死亡於神明廳，身體已明顯燒焦。

案發當時警方及消防局趕至現場勘查採證，雲林地檢署檢察官黃智勇會同主任檢察官朱啟仁至現場了解，陳男身體明顯遭到焚燒，今天下午完成相驗程序，家屬對死因並無意見。

事發後高檢署臺南檢察分署檢察長黃玉垣知悉後，也指派檢察官陳建弘前往現場慰問本署承辦檢察官及其家人。雲林地檢署強調，署檢察官均秉持公正客觀態度執行職務，民眾若對偵查程序或判決結果不滿，應循正常管道救濟。對今天發生的憾事，檢方深感遺憾。

★珍惜生命，若您或身邊的人有心理困擾，可撥打

安心專線：1925｜生命線協談專線：1995｜張老師專線：1980