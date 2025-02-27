房仲公司195萬放一晚就被偷 2男行竊「熟門熟路」警疑內神通外鬼

全國不動產基隆一間加盟店23日遭竊，前一晚才放鐵櫃抽屜上鎖的195萬元被搜刮一空，警方調監視器，發現竊賊竟是持遙控器直接打開鐵捲門，昨天逮獲徐姓、周姓兩男，坦承犯案，訊後依加重竊盜罪嫌移送基隆地檢署偵辦，檢方今天向法院聲請羈押。

基隆市警三分局偵查隊調查，七堵派出所獲報，全國不動產一間加盟店23日遭竊，放在鐵櫃內的195萬元現金被搜刮一空，其中190萬元是前一晚準備要買另間員工宿舍的頭期款，5萬是零用金使用，因談妥契約後已過銀行時間，先暫放店內一晚，沒想到就遭竊。

警方調監視器追查，發現兩名男子進入店內行竊，但過程十分可疑，先持遙控器直接打開第一道鐵捲門，再以菜刀破壞第二道木質門，再拿菜刀破壞鐵櫃抽屜，過程「熟門熟路」，直接走到鐵櫃的目標，沒有翻箱倒櫃的情況。

警方查出一輛租賃車涉案，以車追人，並懷疑「內神通外鬼」，認為持有遙控器是關鍵，但店內有多人持有，先詢問一名女員工懷疑涉案，但她表示不知情，否認參與，案發時在睡覺，警方先將她依幫助竊盜罪嫌送辦，5千交保。

警方查出這名女員工的男友徐男（26歲）涉嫌開著租賃車到現場，昨天下午先逮獲徐男，再逮到同夥周男（30歲），兩人都坦承行竊，但供稱只偷100萬，都已買金飾等花費殆盡，警方懷疑有人未吐實，清查釐清中，並追贓款流向。徐男供稱私自拿在店內工作的女友的遙控器行竊。