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疑電線走火整層濃煙 住警器發警報屋主及時逃生
南市新化區知母義1戶透天厝今天早上發生火警，疑似因電線走火引燃客廳沙發，透天厝1樓濃煙密布，住宅用火災警報器偵測到濃煙發出警報，及時通知屋主逃生報案，未造成人員傷亡。
新化消防分隊表示，到達現場時屋主已順利逃生並將可燃物移至屋外，協助殘火處理，所幸該場所裝設住宅用火災警報器發揮功能，提醒民眾及早應變，未釀成更大災害。
台南市消防局第四大隊大隊長蔡國保呼籲為提早偵知火災發生，民眾家中務必安裝住宅用火災警報器，住宅火災中，往往以「爐火烹調」及「電器因素」佔大多數。
民眾於廚房烹煮食物應有「人離火熄」之觀念，排油煙機及排油煙管長期使用，易造成油垢堆積並容易引燃，建議應定期清理保養。
消防局長李明峯表示，住宅用火災警報器價格便宜且安裝容易，賣場即可購得，家中如能裝置住宅用火災警報器，就能夠在火災發生前，偵測到濃煙，發出警報聲響提醒人員，提早30秒採取避難逃生行動，萬一火災時可及早發揮警報作用，提醒住戶做出正確的處置、逃生，減少火災損失及降低人命傷亡。
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