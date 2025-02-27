蜘蛛盜行竊失風搬箱遁逃 警追查意外逮13條通緝犯

廖姓女子近日下班返家，發現台北市士林區的租屋處遭人闖入，廖姓男子行竊失風，沿陽台爬上屋頂逃跑，警方獲報展開追查，案發1小時即在附近民宅查獲廖男，期間意外在廖男租處查獲另名通緝犯，一併送辦。

警方調查，51歲廖男2月25日深夜在台北市士林區，沿民宅陽台攀爬潛入民宅隨機行竊，進入廖女租屋處後竊取筆電、平板、裝有銅板零錢的存錢筒（約數百元），贓物太多不便帶走，還以廖女房裡的行李箱將贓物裝箱。

未料，廖女下班後，夜間11時許返回租屋處，意外撞見廖男行竊，廖男慌忙之下又從陽台攀爬逃脫，廖女則立即報警處理。

轄區警方獲報後展開追查，調閱監視器畫面分析比對廖男特徵及行蹤，鎖定廖男躲入在士林區基河路一處民宅，派員查訪後，當場在廖男租屋處將其查獲，扣回失竊的行李箱、筆電、平板、零錢等贓物。