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遭匿名檢舉上班飲酒！桃警內鬨 學長、學弟鬧上法庭
桃園市警局龍潭分局唐姓警員日前遭指控上班飲酒，經調查唐男是因罹患糖尿病抱病上班才臉色不好，未有飲酒實情，事後得知是八德分局四維所蔡姓警員偽裝成民眾檢舉，引發唐員不滿，反舉報蔡員上班離轄、冒領超勤津貼並提告妨害名譽、誣告。八德分局表示蔡員並未有離轄、竄改勤務表，其餘告訴由桃園地檢署偵辦中。
唐姓警員日前因抱病上班，導致面容憔悴、氣色不佳，卻遭蔡姓警員偽裝成民眾打110檢舉上班飲酒、工作服務態度不好，當時分局督察組至所內對唐男進行酒測，並未有喝酒情形，且當天唐員也並未接觸到所外民眾。
事後唐員不滿遭匿名檢舉，親自出面報案指控蔡員在上班時間離轄，騎車到約5公里遠的桃園分局武陵所轄區某巷弄內，確定周遭沒有監視器後才使用公用電話打110報警，指控唐員上班期間喝酒；並反舉報蔡員上班離轄、冒領超勤津貼。
同時唐員憤而對蔡員提出妨害名譽、誣告等告訴，桃園地檢署本月開庭時，蔡員坦承有離開轄區到武陵所轄區打公用電話報警檢舉，但辯稱當天是處理交通事故時，一位女性民眾向他反映相關事情，他才會見義勇為打110報警檢舉。
事後八德分局調查，蔡員在匿名檢舉當天的勤務班表只上班到下午兩點，離開轄區告發是蔡員個人行為，與勤務編排無關；但唐員質疑當天勤務有事後竄改問題，又懷疑派出所長官怕「把事鬧大」恣意竄改勤務表，包庇蔡姓警員。
對此唐員向警政署陳情，表示八德分局警員涉嫌偽造文書、瀆職圖利等問題，警政署責成桃園市警局調查，經檢視分局勤務表出退勤及超勤費用申請狀況，蔡員並未有冒領費用情況，至於蔡員亂檢舉涉嫌誣告、妨害名譽等案件，目前則由桃園地檢署偵辦中，市警局會密切關注偵審結果。八德分局表示，已將相關資料函請桃園地檢署偵辦，將加強內部管理作為，宣導法治教育，要求員警恪遵法紀規定。
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