北投刑警替老學長濫查個資 遭控洩密雙雙遭聲押

邵姓退休警員近年經商爆糾紛，遭控偕現職員警濫查個資，檢警昨搜索拘提邵等4人到案，今複訊後對邵聲押禁見、聲押吳姓警員，令白姓警員20萬元交保，邵的孟姓女友10萬元交保。

檢警調查，邵男2018年3月自台北市北投警分局退休，在分局附近經營咖啡廳，在地方上自稱可運用警界人脈「喬事」，近年與友合夥經營成衣事業卻爆糾紛，邵將公司吞下並過戶孟女，引發前合夥人不滿，憤而檢舉邵男與現職員警配合濫查個資。

檢警調查，邵男曾與北投分局偵查隊偵查佐吳男共事過，2人多次配合，藉吳男職務之便非因公查詢民眾個資，邵男利用相關情資向特定人士營造出自己確實「神通廣大」假相；白姓警員則因與邵男有借貸關係，也被懷疑與洩密案有關。

據悉，檢警介入後依詐欺、恐嚇取財、個資法、洩密等罪嫌偵辦，士林地檢署檢察官昨指揮台北市警局搜索相關辦公室、住家等5處，拘提邵、孟、吳、白等4人到案今午分別展開訊問。

期間，吳員堅決否認涉案，檢方訊後認其有串證之虞，向法院聲押；令白員20萬元交保、孟女10萬元交保；傍晚時分，認邵男有串證及反覆實施之虞，也向法院聲押禁見。