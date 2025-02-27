男行竊失風落跑落網 北市警順道逮13條通緝室友

廖姓男慣竊近日到北市士林區某民宅行竊失風逃逸，警方獲報循線追查，最後在基河路的廖男租屋處床鋪下方將他逮捕，並意外查獲同住室友蕭姓男子為身背13條通緝案逃犯。

台北市警察局士林分局今天透過新聞稿表示，25日深夜獲報指士林區某民宅發生竊盜案，屋主返家開門驚見有一名陌生男子正在屋內行竊，竊賊失風後立刻衝出陽台並爬上頂樓鐵皮屋逃竄。獲報後，立即成立專案小組偵辦。

專案小組調閱案發現場周圍監視器查看，並針對犯嫌特徵進行過濾分析，循線至基河路某民宅查證時，發現涉案的廖男（51歲）為躲避查緝，竟藏匿於租屋處床鋪下方，專案小組成員立即以準現行犯將他逮捕。

另外，專案小組成員還意外查獲同住處的蕭姓男子（46歲）為在逃通緝犯，蕭男因涉竊盜及毒品等罪被地檢署、法院發布達13條通緝。專案小組成員在現場查扣被害人遭竊的行李箱、筆電、平板及現金等贓證物，將持續擴大清查有無涉及其他案件。

警詢後，警方將廖男依加重竊盜罪移送士林地檢署偵辦，並建請檢方聲押；蕭姓通緝犯則解送通緝發布機關歸案執行。