快訊

嫌治喪時間短 柯文哲「哭了又怒了」瞪檢察官嗆：隨在恁啦！

「呵呵小腦袋」引爆民怨 林靜儀挨轟下台16字回應

好萊塢傳奇影星金哈克曼驟逝 與妻子陳屍家中、身旁還有愛犬遺體

聽新聞
0:00 / 0:00

8旬翁摔倒頭撞地說不出身分 南警逐一查訪終於找到家屬

聯合報／ 記者袁志豪／台南即時報導

85歲饒姓老翁昨天傍晚走路出門買晚餐，回家時突感身體不適摔倒，頭部撞擊地面；台南市警方獲報趕往，饒無法明確表達身分與住址，僅能說出他從那條巷子走過來買晚餐，員警拍下老翁照片，持相片沿該條巷弄往回不斷查訪住戶，順利找到家屬，陪同老翁送醫治療。

台南市政府統計，截至去年8月，台南市65歲以上老年人口已達35萬8千多人，占全市人口19.29%，其中百歲以上人瑞共計有340位；今年65歲以上老年人口預估將達37萬2499人，占全市人口的20.3%，正式進入「超高齡社會」。

昨天晚間6時許，台南市警第四分局育平派出所接獲民眾通報，安平區建平七街有老翁跌倒，躺在地上站不起身；巡佐薛文俊、警員柯志杰趕往關心，將老翁扶起照顧詢問後，得知饒姓老翁走路出門買晚餐，回家時因身體不適，往後摔倒，頭部撞擊地面。

員警見老翁頭部有外傷，通報119救護人員到場包紮，因老翁無法明確表達身分及住家地址，也說不出家屬聯絡方式，僅能指著是從那條巷子走到建平七街；員警用手機拍下他的照片，持相片往回走進該條巷弄，向住戶查訪是否認得。

經員警逐一查訪，最後有鄰居認出是相片中是85歲饒姓老翁，指引饒的住處；家屬得知後，立即與員警趕赴現場，饒也在家屬陪伴下，送醫治療，離去前對員警協助不斷致謝。

第四分局分局長曹儒林表示，家中如有年長者，應避免讓其獨自外出並建議申請「愛心手鍊」，亦可向警方申請自願捺印指紋建檔，若不慎走失，尋獲時即可藉由這些資訊即時聯繫到家屬。

85歲饒姓老翁昨天傍晚走路出門買晚餐，回家時突感身體不適摔倒，頭部撞擊地面。記者袁志豪／翻攝
85歲饒姓老翁昨天傍晚走路出門買晚餐，回家時突感身體不適摔倒，頭部撞擊地面。記者袁志豪／翻攝
85歲饒姓老翁昨天傍晚走路出門買晚餐，回家時突感身體不適摔倒，頭部撞擊地面。記者袁志豪／翻攝
85歲饒姓老翁昨天傍晚走路出門買晚餐，回家時突感身體不適摔倒，頭部撞擊地面。記者袁志豪／翻攝

台南 老年人口

延伸閱讀

淡水老翁愛上德國醫護網友 誆稱遭綁架花7萬贖金報警想救人

走斑馬線連遇2機車未禮讓…老翁被撞身亡 2騎士過失致死罪起訴

台灣燈會驚見97歲人瑞迷路交流道口 警趕到場暖助返家

台南進入「超高齡社會」 90歲老翁癱坐路邊警連忙關心

相關新聞

雲林男疑不滿遭判刑…衝檢察官老家陳屍神明廳 現場留焚燒痕跡

雲林縣陳姓男子疑因不滿遭涉疑案被起訴，並在最近被判刑，今上午竟跑到起訴他的雲林地檢署柯姓檢察官，位在元長鄉的老家，陳屍於...

母伴女屍6年每天開冷氣成乾屍 高大成揭疑點：相當奇怪

新北市李女子6年前死亡，李母伴屍每天開冷氣，遺體變成乾屍，嚇壞鄰居。中山醫大法醫學科主任高大成今分析，疑點是李母竟知道保...

一張帳單露饀！工人幫女友翻新老屋 濫倒廢棄物吃官司

苗栗縣40歲李姓工人幫女友在三灣的老宅翻新，卻將馬桶、廢磚塊等營建廢棄物就近濫倒在附近山林，員警接獲民眾通報，在廢棄物內...

退休警涉偕現職警非法查個資 1警遭聲押1警20萬交保

陳姓男子因與退休警員邵姓男子有糾紛，檢舉邵男利用現職警員吳男非法調查民眾個資，士林地檢署昨指揮台北市警局搜索約談涉案邵男...

嘉縣5個月大女嬰猝死初步排除兒虐 死因須解剖釐清

嘉義縣一名約5個月大女嬰昨天在保母家突然無呼吸心跳，緊急送醫仍不治；檢警今天相驗，因無外傷，初步排除是兒童虐待事件，將...

影／桃園情侶大半夜吵架占用台1線車道 危險行徑被錄下

有網友於網路上PO出一段影片，只見1名女子站在桃園市中壢區中華路往桃園區方向的內線及中線車道，過了不久1名男子將她拉到路...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。