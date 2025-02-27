8旬翁摔倒頭撞地說不出身分 南警逐一查訪終於找到家屬

85歲饒姓老翁昨天傍晚走路出門買晚餐，回家時突感身體不適摔倒，頭部撞擊地面；台南市警方獲報趕往，饒無法明確表達身分與住址，僅能說出他從那條巷子走過來買晚餐，員警拍下老翁照片，持相片沿該條巷弄往回不斷查訪住戶，順利找到家屬，陪同老翁送醫治療。

台南市政府統計，截至去年8月，台南市65歲以上老年人口已達35萬8千多人，占全市人口19.29%，其中百歲以上人瑞共計有340位；今年65歲以上老年人口預估將達37萬2499人，占全市人口的20.3%，正式進入「超高齡社會」。

昨天晚間6時許，台南市警第四分局育平派出所接獲民眾通報，安平區建平七街有老翁跌倒，躺在地上站不起身；巡佐薛文俊、警員柯志杰趕往關心，將老翁扶起照顧詢問後，得知饒姓老翁走路出門買晚餐，回家時因身體不適，往後摔倒，頭部撞擊地面。

員警見老翁頭部有外傷，通報119救護人員到場包紮，因老翁無法明確表達身分及住家地址，也說不出家屬聯絡方式，僅能指著是從那條巷子走到建平七街；員警用手機拍下他的照片，持相片往回走進該條巷弄，向住戶查訪是否認得。

經員警逐一查訪，最後有鄰居認出是相片中是85歲饒姓老翁，指引饒的住處；家屬得知後，立即與員警趕赴現場，饒也在家屬陪伴下，送醫治療，離去前對員警協助不斷致謝。