雲林男疑不滿遭判刑…衝檢察官老家陳屍神明廳 現場留焚燒痕跡

雲林縣陳姓男子疑因不滿遭涉疑案被起訴，並在最近被判刑，今上午竟跑到起訴他的雲林地檢署柯姓檢察官，位在元長鄉的老家，陳屍於神明廳內，這起案件驚動雲林地檢署，下午馬上派檢察官到現場相驗調查原因。

目前，雲林地檢署檢察官仍在現場相驗，雲林地檢署主任檢察官朱啟仁也趕到現場了解，釐清相關案情，檢警並進一步向陳的家人及相關人員調查陳男生前的情緒和生活狀況，以釐清其死亡原因和動機。

主任檢察官朱啟仁說，目前全案仍在調查釐清中，暫時不便對外發表意見。疑被陳男指控不滿被起訴的柯姓檢察官，曾在雲林地檢署服務一段時間，調離雲林多年，約半年前才再調回雲林，是否與這起死亡案件的關聯性，檢方仍再了解中。

據了解，陳姓男子被起訴的案件係涉及性騷友人妻的猥褻案，陳被起訴後，最近經法院判刑，可能因而心生不滿，才一時想不開，跑到檢察官老家神明廳內死亡，現場有焚燒的痕跡，全案目前仍由檢警調查中，檢警也都暫不露透案情。

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