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一張帳單露饀！工人幫女友翻新老屋 濫倒廢棄物吃官司

聯合報／ 記者胡蓬生／苗栗即時報導

苗栗縣40歲李姓工人幫女友在三灣的老宅翻新，卻將馬桶、廢磚塊等營建廢棄物就近濫倒在附近山林，員警接獲民眾通報，在廢棄物內找到一張瓦斯費帳單，追查出工地位置，並查出涉嫌濫倒的李姓男子，依廢棄物清理法移送法辦。

苗栗縣警局頭份分局三灣分駐所2月14日接獲民眾報案，三灣鄉大坪林段0063地號山區遭濫倒許多垃圾，包括馬桶、廢磚塊等，警方受理後通知鑑識人員到場，另外也通報苗栗縣環保局派員到場共同會勘採證，確認為事業廢棄物，警方隨即著手調查。

三灣所警員徐振倫、張碩尹及替代役男劉宇晟在現場四處翻找，在裝廢棄物的袋中找到一張今年1月的瓦斯費帳單，員警立即前往帳單所在地查看，發現當地的老屋施工翻新中，磚牆明顯有拆除痕跡，警方調閱工地附近的監視器，可見李姓男子將數袋廢棄物裝在白色廂型車內載走，不久就重返工地。

周邊路口監視器也記錄到這輛車行經濫倒地點，李男涉有重嫌，通知他到場說明，他坦承不諱，全案依違反廢棄物清理法，將函送檢方偵辦。

李姓男子平日從事打石及粗工，曾在三灣工作一年，熟悉當地山區環境，他與女友目前住苗栗市，幫忙女友在三灣的老宅翻修，但濫倒行為觸法，面臨刑責。

頭份警分局長林育旺表示，違法棄置廢棄物影響環境及水源，是目前警方查緝重點工作，絕不容許有不法分子任意傾倒廢棄物，破壞縣內的好山好水，如果查獲廢棄物非法棄置行為，將會同環保單位嚴查並依法究辦，絕不寬貸。

苗栗三灣大坪林段0063地號山區遭濫倒廢棄物及垃圾，員警和環保人員在廢棄物翻找線索，從瓦斯帳單查出濫倒者身分。圖／警方提供
苗栗三灣大坪林段0063地號山區遭濫倒廢棄物及垃圾，員警和環保人員在廢棄物翻找線索，從瓦斯帳單查出濫倒者身分。圖／警方提供
苗栗三灣大坪林段0063地號山區遭濫倒廢棄物及垃圾，員警和環保人員在廢棄物翻找線索，從瓦斯帳單查出濫倒者身分。圖／警方提供
苗栗三灣大坪林段0063地號山區遭濫倒廢棄物及垃圾，員警和環保人員在廢棄物翻找線索，從瓦斯帳單查出濫倒者身分。圖／警方提供
苗栗三灣大坪林段0063地號山區遭濫倒廢棄物及垃圾，員警和環保人員在廢棄物翻找線索，從瓦斯帳單查出濫倒者身分。圖／警方提供
苗栗三灣大坪林段0063地號山區遭濫倒廢棄物及垃圾，員警和環保人員在廢棄物翻找線索，從瓦斯帳單查出濫倒者身分。圖／警方提供
苗栗三灣大坪林段0063地號山區遭濫倒廢棄物及垃圾，員警和環保人員在廢棄物翻找線索，從瓦斯帳單查出濫倒者身分。圖／警方提供
苗栗三灣大坪林段0063地號山區遭濫倒廢棄物及垃圾，員警和環保人員在廢棄物翻找線索，從瓦斯帳單查出濫倒者身分。圖／警方提供

女友 廢棄物 馬桶

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