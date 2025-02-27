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退休警涉偕現職警非法查個資 1警遭聲押1警20萬交保

聯合報／ 記者李隆揆／台北即時報導

陳姓男子因與退休警員邵姓男子有糾紛，檢舉邵男利用現職警員吳男非法調查民眾個資，士林地檢署昨指揮台北市警局搜索約談涉案邵男及其孟姓女友、吳姓及白姓員警，今複訊後聲押吳男，令白男20萬元交保，其餘2人持續訊問中。

據悉，邵男2018年3月退休，在台北市北投警分局附近經營咖啡廳，在地方上自稱可利用警界人脈「喬事」，今年與他人合夥經營事業爆發糾紛，試圖併吞公司並過戶給孟姓女友，引發對方不滿，憤而檢舉邵男利用現職員警非法查個資。

檢警查出，邵男多次與北投分局偵查隊偵查佐吳男配合，藉職務之便非因公查詢民眾個資，涉嫌違反詐欺、個人資料保護法、恐嚇取財、洩密等罪；白姓警員則因與邵男有金錢借貸關係，涉案情節待查。

士林地檢昨指揮台北市警局搜索相關辦公處及住家5處，拘提邵等4人到案，今展開複訊，吳男堅決否認犯行，檢方訊後向法院聲押，令白男20萬元交保，邵男、孟女部分持續訊問中。

警方初步表示，全案接獲檢舉後主動展開調查，吳員非因公查詢部分經查有嫌疑，旋即報請士林地檢署指揮偵辦，警方將秉持警紀警辦、毋枉毋縱原則，全力配合檢方偵辦，如有不法，絕不寬貸。

據悉，吳員非因公務查詢個資，在專案督導期間，至少記過以上處分，確切將視檢方強制處分結果研議懲處。

士林地檢署。記者李隆揆／攝影
士林地檢署。記者李隆揆／攝影

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