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淡水老翁愛上德國醫護網友 誆稱遭綁架花7萬贖金報警想救人

聯合報／ 記者林昭彰／新北即時報導

新北市淡水1名八旬老翁與網路上認識的年輕貌美「德國醫護」互稱夫妻，日前報案請求營救他遭到綁架的未婚妻，後來還投訴指控派出所員警「辦案」消極冷漠，直到刑警苦口婆心規勸，他才極不甘願認了自己遇上詐騙集團。

80歲老翁近日向淡水警分局督察組投訴，聲稱去年9月透過網路，認識從台灣到德國從事醫護工作的艾莉絲，互相加LINE聊天產生感情、互稱夫妻。去年12月初，艾莉絲說她打算從柏林搭乘土耳其航空班機返台，老翁滿心期待準備去接機。

未料中途她卻不斷用LINE發送求救訊息，自稱遭到綁架囚禁、要求老翁到APPLE STORE購買點數支付贖金。老翁依指示花了7萬多元購買點數，覺得已經沒能力再花錢，報案請求警方救人。

老翁指控派出所員警消極冷漠，不斷試圖說服他遇到假愛情交友騙局，直到督察組與偵查隊員警耐心剖析解釋案情，並告知從姓名、戶籍、航班、出入境資訊都查不到艾莉絲的資料，老翁才逐漸認清事實，明白自己受騙。

淡水警分局分局長彭正中呼籲，家中有老人的民眾，請多關心了解他們的日常生活，才能及早發現異常情況，一旦察覺可疑，應立即報警，讓警方介入協助，以免受騙上當。

新北市淡水1名八旬老翁與網路上認識的年輕貌美「德國醫護」互稱夫妻，日前報案請求營救他遭到綁架的未婚妻，後來還投訴指控派出所員警「辦案」消極冷漠，直到刑警苦口婆心規勸，他才極不甘願認了自己遇上詐騙集團。記者林昭彰／翻攝
新北市淡水1名八旬老翁與網路上認識的年輕貌美「德國醫護」互稱夫妻，日前報案請求營救他遭到綁架的未婚妻，後來還投訴指控派出所員警「辦案」消極冷漠，直到刑警苦口婆心規勸，他才極不甘願認了自己遇上詐騙集團。記者林昭彰／翻攝
詐騙集團選用年輕貌美女子照片，讓80歲老翁落入假愛情交友陷阱，日前報案請求營救他遭到綁架的未婚妻，後來還投訴指控派出所員警「辦案」消極冷漠，不斷試圖說服他遇到騙子。記者林昭彰／翻攝
詐騙集團選用年輕貌美女子照片，讓80歲老翁落入假愛情交友陷阱，日前報案請求營救他遭到綁架的未婚妻，後來還投訴指控派出所員警「辦案」消極冷漠，不斷試圖說服他遇到騙子。記者林昭彰／翻攝
新北市淡水1名八旬老翁與網路上認識的年輕貌美「德國醫護」互稱夫妻，日前報案請求營救他遭到綁架的未婚妻，後來還投訴指控派出所員警「辦案」消極冷漠，直到刑警苦口婆心規勸，他才極不甘願認了自己遇上詐騙集團。記者林昭彰／翻攝
新北市淡水1名八旬老翁與網路上認識的年輕貌美「德國醫護」互稱夫妻，日前報案請求營救他遭到綁架的未婚妻，後來還投訴指控派出所員警「辦案」消極冷漠，直到刑警苦口婆心規勸，他才極不甘願認了自己遇上詐騙集團。記者林昭彰／翻攝

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