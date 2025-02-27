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老屋翻新亂倒廢棄物 警憑瓦斯繳費單揪出行為人

中央社／ 苗栗縣27日電

苗栗縣三灣鄉山區遭傾倒營建廢棄物，警方採證時翻找出瓦斯費帳單，經調閱監視器循線查出李姓工人在苗栗市1處老屋翻修工地，施作後便宜行事亂倒，將李男依廢清法送辦。

苗栗縣警察局頭份分局今天表示，三灣分駐所日前接獲民眾報案稱，三灣鄉大坪林段山地遭傾倒廢棄物，警方會同縣府環保局派員到場共同會勘，發現有多袋垃圾及馬桶、廢磚塊等，確認為事業廢棄物，隨即著手調查。

員警在現場採證時，翻找發現廢棄物袋中有張今年1月的瓦斯費帳單，根據帳單地址驅車前往苗栗市查看，發現為1處老屋翻新工地，磚牆明顯有拆除痕跡。

警方調閱工地旁住家監視器，發現李姓工人（40歲）將數袋廢棄物裝於白色自小客車內載走，後又返回工地；再檢視案發地周邊路口監視器，果見該部車輛行經涉有重嫌，經通知李男到場說明後坦承不諱，全案依違反廢棄物清理法函送苗栗地檢署偵辦。

警方指出，李男從事粗工、打石，因為曾經在三灣工作1年，熟悉當地地形，只為便宜行事，將苗栗市工地廢棄物載往三灣山區亂倒，恐面臨刑罰及高額罰金，得不償失。

頭份分局長林育旺表示，違法棄置廢棄物影響民眾身體健康、環境土質及水源甚鉅，是警方查緝重點工作，業者與民眾應發揮公德心，勿心存投機或僥倖進行不法行為，若有查獲廢棄物違法棄置行為，將會同環保單位嚴查依法究辦，絕不寬貸。

廢棄物 監視器 苗栗市

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