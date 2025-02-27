影／小貨車拋錨卡里港大橋 女警變大力士幫推車近1公里

李姓男子開著貨車行經屏東縣里港大橋上貨車突然拋錨，報警求助，警方到場發現，貨車拋錨卡在砂石車往來的里港大橋上相當危險，其中一名女警與李男輪流推車推了近1公里到橋下安全處，另名女警在後方開著巡邏車警戒，順利排除路障。

里港警分局大平派出所說，21日上午員警接獲報案，有貨車拋錨在里港大橋上，十分危險，女警潘彥辰、鍾佩娟到場，發現貨車拋錨在砂石車往來要道上無法發動，占用車道很危險。為防止事故發生，兩名員警一人開車後方警戒，一人化身大力士與駕駛人輪流推車近一公里至橋下安全處。

警方表示，貨車駕駛李男的車輛突然拋錨，嘗試數次仍無法正常發動，因里港大橋屬於台三線，連接里港與旗山美濃交通要道，大型車往來眾多車流量大，十分危險。警員潘彥辰為避免後方來車閃避不及追撞釀成事故，主動與李姓駕駛輪流推車近一公里下橋，警員鍾佩娟則駕駛巡邏車在後方警戒，適時鳴笛提醒後方來車，維護交通管制。

警方提醒，民眾開車上路前，務必先檢查車輛狀況，避免突然拋錨發生危險，若遇故障導致交通阻塞別慌張，注意安全，並在車後豎立警示標誌，可撥打110請求協助交通疏導，並聯繫道路救援排除障礙。