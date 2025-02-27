國道1號突有汽車燒成火球 駕駛緊急停靠路肩驚險逃生

國道1號北上269公里今早10點多，突然一輛轎車在行駛中起火，駕駛緊急將車輛停靠路肩並逃離車外，聯絡消防人員到場搶救，因火勢燃燒猛烈，竄出大量濃煙嚇壞眾人，幸無人員傷亡。詳細起火原因仍待調查釐清。

車輛火勢猛烈燃燒，消防人員獲報趕到時，整輛車都變成火球，汽車內裝及座椅被燒到只剩支架，消防人員拉水線朝火源撲滅，瞬間大量黑色濃煙竄出，就連路旁護欄都被熏黑，汽車車頂、引擎蓋及右後側都有燃燒痕跡。

嘉義縣消防局表示，今天早上10點多接獲國道1號北上269公里發生車輛火警，立即派遣太保分隊人車前往，抵達時汽車已起火燃燒，立即出水線將火勢撲滅，無人員傷亡，提醒應定期檢查保養車輛，以免造成火災或交通事故。