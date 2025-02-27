快訊

川普放話關稅僅起手式 外媒曝對陸「關鍵變數」是他：新一輪打壓剛開始

柯文哲聲請解禁…黃國昌也旁聽 批檢蠻橫：說柯會逃亡真是腦子有洞

柯文哲聲請解除禁見將開庭 柯媽現身情緒激動邊哭邊進法院

國道1號突有汽車燒成火球 駕駛緊急停靠路肩驚險逃生

聯合報／ 記者黃于凡／嘉義即時報導

國道1號北上269公里今早10點多，突然一輛轎車在行駛中起火，駕駛緊急將車輛停靠路肩並逃離車外，聯絡消防人員到場搶救，因火勢燃燒猛烈，竄出大量濃煙嚇壞眾人，幸無人員傷亡。詳細起火原因仍待調查釐清。

車輛火勢猛烈燃燒，消防人員獲報趕到時，整輛車都變成火球，汽車內裝及座椅被燒到只剩支架，消防人員拉水線朝火源撲滅，瞬間大量黑色濃煙竄出，就連路旁護欄都被熏黑，汽車車頂、引擎蓋及右後側都有燃燒痕跡。

嘉義縣消防局表示，今天早上10點多接獲國道1號北上269公里發生車輛火警，立即派遣太保分隊人車前往，抵達時汽車已起火燃燒，立即出水線將火勢撲滅，無人員傷亡，提醒應定期檢查保養車輛，以免造成火災或交通事故

國道1號嘉義水上路段今天突然有一輛轎車起火，駕駛緊急停靠路肩逃生。記者黃于凡／翻攝
國道1號嘉義水上路段今天突然有一輛轎車起火，駕駛緊急停靠路肩逃生。記者黃于凡／翻攝
國道1號嘉義水上路段今天突然有一輛轎車起火，駕駛緊急停靠路肩逃生。記者黃于凡／翻攝
國道1號嘉義水上路段今天突然有一輛轎車起火，駕駛緊急停靠路肩逃生。記者黃于凡／翻攝

交通事故 國道 消防人員 火燒車

延伸閱讀

女駕駛深夜停車右腿卡入機械式停車位縫隙 消防急救援

影／新北觀音山區工廠火警撲滅 消防48車、111人馳援無人受困

屏東司機中大樂透...捐600萬給屏東縣府 挹注消防與社福

板橋合宜住宅21樓竄大火 80消防人員到場搶救中…傷亡不明

相關新聞

嘉縣5個月大女嬰猝死初步排除兒虐 死因須解剖釐清

嘉義縣一名約5個月大女嬰昨天在保母家突然無呼吸心跳，緊急送醫仍不治；檢警今天相驗，因無外傷，初步排除是兒童虐待事件，將...

影／桃園情侶大半夜吵架占用台1線車道 危險行徑被錄下

有網友於網路上PO出一段影片，只見1名女子站在桃園市中壢區中華路往桃園區方向的內線及中線車道，過了不久1名男子將她拉到路...

影／小貨車拋錨卡里港大橋 女警變大力士幫推車近1公里

李姓男子開著貨車行經屏東縣里港大橋上貨車突然拋錨，報警求助，警方到場發現，貨車拋錨卡在砂石車往來的里港大橋上相當危險，其...

國道1號突有汽車燒成火球 駕駛緊急停靠路肩驚險逃生

國道1號北上269公里今早10點多，突然一輛轎車在行駛中起火，駕駛緊急將車輛停靠路肩並逃離車外，聯絡消防人員到場搶救，因...

影／後座乘客突尖叫…高雄轎車駕駛分心 連撞路邊3汽機車

高雄市新興區六合一路今天近午發生車禍，陳姓男子開車載朋友，後座友人突然尖叫，他失控撞上路邊停放的3輛汽機車，幸未造成傷亡...

防撞桿會亮！大雪山林道採用綠能源警示燈 加強行車安全

台中市和平區大雪山林道是通往熱門的鳶嘴山步道及大雪山國家森林遊樂區必經道路，為確保用路人安全，林業及自然保育署台中分署在...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。