防撞桿會亮！大雪山林道採用綠能源警示燈 加強行車安全

台中市和平區大雪山林道是通往熱門的鳶嘴山步道及大雪山國家森林遊樂區必經道路，為確保用路人安全，林業及自然保育署台中分署在林道轉彎處防撞桿上方，裝設太陽能警示燈，提醒遊客減速轉向慢行，加強旅遊行車安全。

林業保育署台中分署表示，大雪山林道是登山健行、賞鳥人士最喜愛的地點之一，沿途林相變化豐富，喜愛大自然、登山及賞鳥愛好者常賞景遊憩。

林道因海拔及地形影響，常有濃霧，冬季時節白晝較短，黑夜較長，遊客傍晚下山時常已天黑，該分署為提升行車安全，在林道沿線多處地點利用既有防撞桿，加裝環保太陽能警示燈，在天色昏暗時，提醒遊客行進方向及減速慢行，使用綠能源每日自動充電及閃燈，讓旅遊安全再升級。