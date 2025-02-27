女駕駛深夜停車右腿卡入機械式停車位縫隙 消防急救援
屏東縣消防局26日深夜接獲報案，內埔鄉某集合式住宅停車場，一名婦人停車時，右腿不慎掉入機械停車位縫隙中無法脫困，消防人員獲報後，用破壞工具，費一番功夫協助脫困，將婦人送醫檢查。
消防局表示，消防人員抵達後發想，這名婦人停車時，右腿不慎掉入機械車位隙縫中無法脫困，因擠壓已出現腫大疼痛，消防人員安撫受困婦人情緒並評估生命徵象暫時無礙，同時用破壞工具油壓剪嘗試撐開車位平台，費一番功夫後，製造開口讓受困婦人將右腿抽出，後續評估神經學運動功能正常但右腿有明顯擠壓腫大，將其後送醫院檢查。
內埔消防分隊提醒，使用機械車位須注意操作步驟，留意車位間縫隙，避免跌落事故發生，車位管理者應聯絡合格廠商定期維護機械運作，落實管理責任。
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