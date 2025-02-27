影／三重騎士綠燈一亮就衝 遭闖紅燈賓士輾壓困車底
新北市三重區昨天上午有1輛機車原本在二重疏洪道10號越堤道口停等紅燈，綠燈一亮立刻加速往前衝，不巧遇上從對向闖紅燈左轉的賓士休旅車，26歲騎士被撞倒在車前還被前輪輾過，受困車底，由消防隊救出送醫急救。
據了解，江姓男子昨天上午8時許騎機車，停在越堤道斜坡等紅燈，綠燈亮起隨即加速前行，在路口遇上對向由24歲吳姓男子駕駛的賓士休旅車，自崁頂路違規闖紅燈左轉水漾路二段，機車被撞倒。
江姓騎士在休旅車前方摔倒，還被右前輪輾過，受困車底。吳姓駕駛嚇到趕緊下車查看，馬上報案求助。消防隊趕抵後協助騎士脫困，初步檢查的明顯傷勢為左手骨折和肢體多處擦挫傷，隨即由救護車送醫急救。
警方指出，休旅車吳姓駕駛違反交通號誌闖紅燈，依道路交通管理處罰條例第53條第1項舉發，可處1800元以上5400元以下罰鍰，詳細肇事原因尚待鑑識調查釐清。
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