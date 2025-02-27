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228連假交通流量預估傍晚出現 警今起連4天酒駕大執法

聯合報／ 記者周宗禎／台南即時報導

228連續假期交通流量預估傍晚出現，台南警方今天提前在國道永康、大灣交流道及重要路口等12處交管疏導、車流監控。並連續4天推出臨檢、特定路段攔檢等夜間取締酒後駕車專案性勤務，提醒喝酒的民眾留意。

警方表示，將運用組合警力，整合分局力量，運用守望、巡邏、路檢及臨檢等勤務方式，對於特種行業場所，實施大規模臨檢，並針對易酒後駕車及危險駕車路段，採用路檢方式，取締惡性重大交通違規，跨區域聯合威力巡邏，聯外道路守望，提高見警率，展現威嚇作用，以防止犯罪入轄。

永康分局交通組長葉敏旭表示，如果國道匝道因儀控回堵，會立即疏導車流改道，遇有交通事故立即排除減少壅塞，並強化相關單位橫向聯繫，配合交通警察大隊及智慧交控中心監看轄區車流動態，遇有壅塞或事故發生即時通報疏處，電台播報最新路況訊息，提醒用路人及早改道通行。

分局長顏勤峰指出，夜間針對易發生酒駕違規路段、時段，提高執法密度與強度，另連假期間除擴大加強締酒後駕車，並針對路口不停讓行人、人行道違規臨時停車、行人違規等嚴格執行，請民眾勿有僥倖心態。

228連假交通流量預估傍晚出現，警今起連4天酒駕大執法。圖／警方提供
228連假交通流量預估傍晚出現，警今起連4天酒駕大執法。圖／警方提供
228連假交通流量預估傍晚出現，警今起連4天酒駕大執法。圖／警方提供
228連假交通流量預估傍晚出現，警今起連4天酒駕大執法。圖／警方提供
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228連假交通流量預估傍晚出現，警今起連4天酒駕大執法。圖／警方提供
228連假交通流量預估傍晚出現，警今起連4天酒駕大執法。圖／警方提供
228連假交通流量預估傍晚出現，警今起連4天酒駕大執法。圖／警方提供
228連假交通流量預估傍晚出現，警今起連4天酒駕大執法。圖／警方提供
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228連假交通流量預估傍晚出現，警今起連4天酒駕大執法。圖／警方提供
228連假交通流量預估傍晚出現，警今起連4天酒駕大執法。圖／警方提供
228連假交通流量預估傍晚出現，警今起連4天酒駕大執法。圖／警方提供
228連假交通流量預估傍晚出現，警今起連4天酒駕大執法。圖／警方提供
228連假交通流量預估傍晚出現，警今起連4天酒駕大執法。圖／警方提供
228連假交通流量預估傍晚出現，警今起連4天酒駕大執法。圖／警方提供

臨檢 路口不停讓行人 酒駕

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