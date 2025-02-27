影／新北婦騎機車載回收遭車追撞噴飛 警一查雙方均無照

新北市52歲黃男昨天下午開車行經板橋區篤行路，不慎撞上前方騎機車載運回收物的56歲陳女，陳女被撞噴飛倒地滑行近10公尺。救護人員發現陳女手腳輕微擦挫傷，送醫後已無大礙。警方清查發現黃男及陳女皆無駕照，恐面臨最高2萬4千元罰款。

據了解，板橋警分局昨天下午3時許接獲報案，在板橋區篤行路三段有車禍事故。警方到場後經查52歲黃男駕駛轎車沿篤行路三段往樹林方向直行，疑因變換車道時未注意車前狀況，追撞前方56歲陳女騎乘的滿載回收物機車，陳女被撞後噴飛倒地還滑行近10公尺，導致手腳輕微擦挫傷。

警方發現肇事的52歲轎車駕駛黃男及騎士陳女竟皆無駕照，立即依道路交通管理處罰條第第21條第1項告發，依法可處6000元以上24000元以下罰款，另外騎乘機車的陳女未依規定附載物品，也依道路交通管理處罰條例第31條5項製單告發，依法可處300元至600元罰款。