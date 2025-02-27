豐原數名黑衣男晚上路邊想攔騎士用意不明 警方：將加強巡邏
豐原一名女子昨晚在豐原區豐工路旁，看到多名黑衣男子，靠近騎機車的人還試圖想攔人，意圖不明，PO文內容引起熱烈討論，有人緊張說，自己常夜晚在此路段跑步，擔心也遇到這群不明黑衣男子，豐原警分局今天表示未接獲報案，將加強巡邏。
PO文女子說，她昨晚約8點30分，往豐原區豐工路方向騎車時，看到對面一群穿黑衣、黑褲，戴黑帽，約5到6名男子，他們站在暗處守候，看到騎機車的人就會靠近想攔人車，意圖不明，PO文女子說，她單純想提醒大家，注意安全，她沒報案。
許多豐原人感謝她PO文和影片提醒，有人留言說，自己騎車經過，也曾遇到一名阿伯招手說哈囉，他沒停車，但好奇對方用意。
豐原警分局表示，至今未接獲民眾報案，昨晚派出所員警巡視網路有看到這篇貼文，員警昨晚到PO文地點查看，未發現黑衣男子，將加強該路段巡邏。
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