影／他任意橫行馬路遭撞 連假人潮將湧入台南…警籲勿違規

吳姓男子昨天深夜徒步跨越雙黃線穿越馬路，遭開車直行的邱姓男子撞上，倒地受傷，邱並未酒駕；警方呼籲，本次228連假適逢古都馬拉松賽事，今天下午台南便將湧入參賽民眾與大量出遊人潮，呼籲民眾勿隨意穿越馬路或占用車道，以確保自身安全與交通順暢。

昨天晚間11時許，21歲吳姓男子在台南市中西區大仁街、金華路口徒步由西向東跨越雙黃線穿越道路時，邱姓男子開車沿金華路3段外側車道南向北直行，邱未注意吳正徒步通過馬路，煞車不及撞上，吳被撞倒地，右腳受傷。

邱姓男子轎車受損，警方酒測後，確認邱沒有飲酒；警方提醒，駕駛人開車上路，應注意車前狀況，但行人也切勿任意穿越道路，一定要遵守交通規則，保護自己、保護他人，本案肇事責任歸屬，將再調查釐清。

警方指出，「2025台南古都國際半程馬拉松」將於3月2日上午5時30分起在台南市永華市政中心集合開跑，本次適逢228連續假期，預計今天下午至傍晚台南市即將湧入參賽民眾與大量出遊的人潮、車潮，提醒車輛行經路口慢看聽、禮讓行人優先，勿任意違規停車。