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影／兒請母匯38萬給友人 郵局一見警示帳戶及時報警勸阻
台中廖姓男子請母親到郵局匯款38萬元給他朋友應急，母親到大雅馬岡郵局要匯款時，郵局人員發現該帳戶被列警示，員警到場了解後勸阻婦人匯款，並當場和她兒子通電話告知，廖男才驚訝說不知情，郵局人員和員警及時防止這對母子被騙錢。
本月20日上午11時，台中市大雅警分局馬岡派出所巡佐陳銘智、警員王梓豪巡邏時，接獲大雅區馬岡郵局行員通報，稱有民眾準備匯款38萬元給陌生人，行員察覺異狀，懷疑可能涉及詐騙，立即通知警察。
經了解，林姓婦人當天在家中收到兒子廖男的LINE訊息，稱其朋友做生意急需資金，希望母親能先匯款38萬元，並保證隔日歸還，林婦信以為真，到馬岡郵局準備匯款。
員警趕到後，耐心向林婦解釋此類詐騙集團常見手法，並舉例說明過往案例，經多番勸說，林婦才驚覺自己險受騙，當場取消匯款念頭，並打電話給兒子，由員警和她兒子通話，廖男才驚覺自己被騙，對方是警示帳戶，他可能讓母親匯款被騙錢。
馬岡派出所長郭忠儒表示，詐騙手法日新月異，金融機構與警方的緊密合作，能有效阻止民眾財產遭詐騙，民眾遇到來路不明的投資機會或涉及大筆資金往來時，應保持警覺，務必多方查證，並隨時撥打165反詐騙專線或110報警查詢，以防受騙。
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