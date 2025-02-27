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廢棄辦公桌藏秘寶 南投清潔隊員拾獲4萬多元紅包失主感動

聯合報／ 記者江良誠／南投即時報導

南投市公所清潔隊昨天收運大型廢棄物，在老舊辦公桌內發現多個紅包，竟有現金4萬5800元，清潔隊員聯繫失主藍先生，他相當訝異，到清潔隊才發現這些是2年前給父親的紅包，老人家捨不得花藏在舊辦公桌，可惜父親今年初過世，睹物思親讓他感觸良多，並感謝清潔隊員拾金不昧。

南投市清潔隊接受市民預約收費，清運大型廢棄物，26日下午到藍姓市民家中載運大型廢棄家具，沈姓隊員搬運一張舊辦公桌時，抽屜夾層內掉出紅包袋，他認為只是空袋，隨撿起並丟上車，一併載回。

回到隊部後，抽屜內掉出更多紅包袋，他好奇拿起一個紅包打開一看，裡面裝有好幾張千元大鈔，逐一檢查後，發現每個紅包袋都裝有現金，共有現金4萬5800元。他擔心這筆錢是失主的救命錢，也可能是老人家私房錢，趕緊通報清潔隊長林晉毅，聯繫失主領回。

藍先生接獲通知舊辦公桌藏有近5萬現金相當意外，到了清潔隊後馬上認出其中一個紅包袋，是2年前兔年過年時他包給父親的紅包，當成父親生活花用，沒想到老人家捨不得花，將家人給的紅包藏在辦公桌抽屜深處。

藍先生父親今年初過世，最近整理家中，將這張老舊辦公桌連同其他舊家具清走，父親藏的紅包意外掉出，睹物思親可惜父親已經不在，他也非常感謝清潔隊員拾金不昧。

南投市長張嘉哲表示，4萬5800元是不小的金額，對於沈姓隊員撿到財物，主動通報歸還失主，表現出誠實和責任感，展現高尚品德，值得敬佩，也見證清潔隊對拾獲財物歸還公開透明，將記功嘉獎並公開表揚。

南投市清潔隊清運大型廢棄物，在舊辦公桌內發現數個紅包，裡面有近5萬元現金。圖／南投市公所提供
南投市清潔隊清運大型廢棄物，在舊辦公桌內發現數個紅包，裡面有近5萬元現金。圖／南投市公所提供
南投市清潔隊清運大型廢棄物，在舊辦公桌內發現數個紅包，裡面有近5萬元現金，聯絡失主藍先生（右）領回。圖／南投市公所提供
南投市清潔隊清運大型廢棄物，在舊辦公桌內發現數個紅包，裡面有近5萬元現金，聯絡失主藍先生（右）領回。圖／南投市公所提供
南投市清潔隊清運大型廢棄物，在舊辦公桌內發現數個紅包，裡面有近5萬元現金。圖／南投市公所提供
南投市清潔隊清運大型廢棄物，在舊辦公桌內發現數個紅包，裡面有近5萬元現金。圖／南投市公所提供
南投市清潔隊清運大型廢棄物，在舊辦公桌內發現數個紅包，裡面有近5萬元現金，聯絡失主藍先生（右）領回。圖／南投市公所提供
南投市清潔隊清運大型廢棄物，在舊辦公桌內發現數個紅包，裡面有近5萬元現金，聯絡失主藍先生（右）領回。圖／南投市公所提供
南投市清潔隊清運大型廢棄物，在舊辦公桌內發現數個紅包，裡面有近5萬元現金。圖／南投市公所提供
南投市清潔隊清運大型廢棄物，在舊辦公桌內發現數個紅包，裡面有近5萬元現金。圖／南投市公所提供

失主 紅包

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