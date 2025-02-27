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台南男2年26次檢舉酒吧噪音查無實證 3度涉誣告遭送辦仍免罰

聯合報／ 記者邵心杰／台南即時報導

施姓男子自去年底連續3天向警方檢舉，台南中西區酒吧製造噪音，妨害公眾安寧，經警方處理，該酒吧均合法也未發現明顯有妨害安寧情事，他反被依社維法送辦，法官認他報案並非全然無據而不罰；而他2年內共檢舉酒吧26次，法官提醒不應僅以主觀認知而恣意檢舉，以免觸法。

據調查，施於去年12月23日起至同年月25日止，3次向警方檢舉該酒吧製造噪音、妨害公眾安寧，企圖使酒吧受主管機關裁罰而無法順利營業。經調閱市警局勤務指揮中心受理110報案紀錄單，施於上述期間合計有3件報案紀錄。

至於其餘時間，另有23件報案紀錄，檢舉時間自前年1月20日起至去年12月21日止，且經台南簡易庭兩次裁定不罰。經警方到場處理結果，該酒吧均合法，未發現明顯有妨害安寧情事。

施不否認曾向警察機關報案指酒吧製造噪音、妨礙公眾安寧等情事，他說，檢舉酒吧妨害安寧問題都是親自體會後才報案，且酒吧所製造噪音已使他罹患焦慮症、睡眠障礙等疾病，他報案並非無依據。

施每次均有以手機錄影（含聲音）蒐證其所聽到酒吧噪音，經院方播放他檢附蒐證影像，部分錄影內容確實有聽到人大聲聊天、嘻笑或較小聲音樂聲。

台南簡易庭認他是因酒吧內所發出聲響才向警察機關報案，並非全然無據。法官認為，查無其他積極證據證明他向員警不實檢舉，難以全然排除他所辯情節可能性，難認他有社維法中誣告行為，因而裁定不罰。

台南簡易庭表示，包括本件在內，施已有3件均裁定不罰，但他自前年1月20日起至去年12月25日止，已有共26次檢舉該酒吧太吵、妨害安寧問題，但經處理機關含環保、工務、警察、衛生、消防、社會局或各機關聯合稽查查處結果，該酒吧均合法，可見施主觀認知妨害安寧、太吵標準顯然高於法規標準。

法官認為，施日後若再檢舉酒吧妨害安寧自應更加謹慎，不應僅以其主觀認知標準短期、多次檢舉，否則也有恣意檢舉，構成社會秩序維護法中「誣告」可能。

台南簡易庭認為，施男自前年1月20日起至去年12月25日止，已有共26次檢舉酒吧太吵、妨害安寧問題，但經處理機關及聯合稽查查處結果，該酒吧均合法，可見施主觀認知妨害安寧、太吵標準顯然高於法規標準。圖／本報資料照
台南簡易庭認為，施男自前年1月20日起至去年12月25日止，已有共26次檢舉酒吧太吵、妨害安寧問題，但經處理機關及聯合稽查查處結果，該酒吧均合法，可見施主觀認知妨害安寧、太吵標準顯然高於法規標準。圖／本報資料照

台南 噪音 警察

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