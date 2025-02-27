影／緊鄰宿舍區引驚慌 雲林虎尾科大實驗室倉庫起火…無人機燒掉了

雲林縣虎尾科技大學宿舍園區今天凌晨傳出火警，原先報案指宿舍三樓實驗室起火，消防隊趕到，發現是位在宿舍大樓旁的職能大樓內飛機工程系教室冒出濃煙，即展開灌救，經約不到半小時即撲滅，起火原因待查。

校方表示，飛機工程系的實驗教室位於職能大樓二樓，疑為起火點是在實驗室的倉庫，當時凌晨時分已很晚，並無人員在教室內，火勢也只燒了庫房中的無人機燃料及部分無人機，所幸並沒有延燒到實驗室來，也無人受傷。

虎尾科大位於虎尾工專路原有雲林工專的舊校區，多年前改建為五星級的宿舍大樓，可容納一兩千名學生，今天凌晨一時十分許傳出火警，消防局出動鄰近鄉鎮的消防車趕往支援，原先報案指宿舍大樓三樓實驗室起火。

消防車到發現是位在宿舍大樓旁的職能大樓二樓冒出煙，即布水線展開救火，消防隊確認樓內無人後登上二樓灌救，約半小時即撲滅火勢，清查實驗室無人，上午展開火調，調查起火原因。

校方表示，該實驗室為飛機系學生平常操作與組裝無人機的教室，起火點應在置放材料的庫房，至於起火是否電線引起，校方將就整棟大樓的消防與電路和結構體全面檢查，以保安全。