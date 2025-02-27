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天降4千萬「杜拜迪拉姆幣」支票…婦心動要匯80萬手續費 1動作保積蓄

聯合報／ 記者袁志豪／台南即時報導

台南市警方近期連辦防詐說明會，局長林國清也邀請藝人郭彥均現身說法，各分局本月均辦10多場向市民宣導；林姓婦人近日收到價值4245萬元的中獎支票，要匯款80萬元前，想起聽過警方呼籲「一定要再三確認」，主動向銀行確認，順利保住辛苦積蓄。

台南市警方阻止民眾遭到詐騙，近來積極向社區據點及長者示警「假投資」、「假中獎」詐騙等手法；本月24日，70歲陳姓婦人加入股票投資群組，對方聲稱她抽中新上市股票，她想起曾聽警察說「要匯款前一定要找員警確認」，主動走進民權派出所，戳破詐團謊言。

49歲林姓婦人昨天上午9時許，走進台南市東區中華東路一間銀行，主動詢問她的郵政信箱收到一張面額為「杜拜迪拉姆幣」476萬5900元，折合新台幣約4245萬元的支票；她照著信件中的提示，向指定的「銀行」Mail傳送郵件表示要兌換支票。

該間銀行回信請她依指示建立帳號，就能兌換，她配合操作，並傳送支票圖片；銀行再回覆「關於您的支票清算請求的確認和後續步驟：感謝您最近就支票兌現流程所進行的溝通。我們已收到您的訊息和支票圖像」、「我們注意到該支票的最新價值，目前確認為42,456,500新台幣」。

銀行指示「重要提示：若今日存入807,684.50新台幣的手續費，您的支票總值（42,456,500新台幣）將於24小時內全額清算並存入您的本地帳戶。這確保了流程的快速、有效率地轉移和完成。我們懇請您查看可用的選項，並讓我們知道哪種服務最適合您的需求」。

銀行提醒「請注意，您建立的帳戶目前是空的，因此無法直接從中扣除手續費。為了避免您的支票處理出現任何中斷，我們懇請您立即支付手續費。這將確保流程不會延遲，並且支票清算將順利進行」。

林婦對於4245萬十分心動，但關於支付中獎支票總值1.9%手續費、80萬7000元，想起曾聽過警方呼籲「要匯款前一定要再三確認」；她走進住家附近銀行，向行員出示該張面額為杜拜迪拉姆幣476萬5900元的支票，詢問是不是匯款80萬元手續費就可以兌換？

行員查驗，確定是假支票，研判林婦遭到詐騙，通報轄區台南市警第一分局文化派出所；巡佐黃進雄、警員陳俊宏趕往，告知林婦這是典型的「中獎通知」境外支票詐騙手法，請她千萬不能匯款，保住林女辛苦積蓄。

台南市警局本月20日除了由局長林國清邀請藝人郭彥均共同宣導防詐，第六警分局本月也連辦10場反詐騙宣導，近日金華派出所副所長郭志裕再走入新昌里，與里長郭志興向民眾解說投資詐騙廣告的型態，教導長者以手機操作「打詐儀錶板」。

第六分局提醒，共「打詐儀錶板」可查詢最新詐騙手法、高風險帳戶及防詐技巧；如果對方要求「面交」金錢，絕對是詐騙，若接到可疑電話，務必掛斷撥打165查證。千萬不要點選來路不明網路廣告，詐騙集團會利用LINE通訊軟體，搭配詐騙話術，引誘加入詐騙群組。

林姓婦人近日收到價值4245萬元的中獎支票，要匯款80萬元前，想起聽過警方呼籲「一定要再三確認」，主動向銀行確認，順利保住辛苦積蓄。記者袁志豪／翻攝
林姓婦人近日收到價值4245萬元的中獎支票，要匯款80萬元前，想起聽過警方呼籲「一定要再三確認」，主動向銀行確認，順利保住辛苦積蓄。記者袁志豪／翻攝
林姓婦人近日收到一張面額為杜拜迪拉姆幣476萬5900元，折合新台幣約4245萬元的支票。記者袁志豪／翻攝
林姓婦人近日收到一張面額為杜拜迪拉姆幣476萬5900元，折合新台幣約4245萬元的支票。記者袁志豪／翻攝
林姓婦人近日收到價值4245萬元的中獎支票，要匯款80萬元前，想起聽過警方呼籲「一定要再三確認」，主動向銀行確認，順利保住辛苦積蓄。記者袁志豪／翻攝
林姓婦人近日收到價值4245萬元的中獎支票，要匯款80萬元前，想起聽過警方呼籲「一定要再三確認」，主動向銀行確認，順利保住辛苦積蓄。記者袁志豪／翻攝
林姓婦人近日收到價值4245萬元的中獎支票，要匯款80萬元前，想起聽過警方呼籲「一定要再三確認」，主動向銀行確認，順利保住辛苦積蓄。記者袁志豪／翻攝
林姓婦人近日收到價值4245萬元的中獎支票，要匯款80萬元前，想起聽過警方呼籲「一定要再三確認」，主動向銀行確認，順利保住辛苦積蓄。記者袁志豪／翻攝
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林姓婦人近日收到價值4245萬元的中獎支票，要匯款80萬元前，想起聽過警方呼籲「一定要再三確認」，主動向銀行確認，順利保住辛苦積蓄。記者袁志豪／翻攝

台南 打詐 詐騙集團

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