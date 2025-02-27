女停屍家中6年 老母受安置曝光

新北市李姓女子六年前死亡，遺體一直被她母親藏放在家中未下葬，現年75歲的李母因病生活無法自理接受安置。示意圖。圖/AI生成 新北市李姓女子六年前死亡，遺體一直被她母親藏放在家中未下葬，現年七十五歲的李母因病生活無法自理，日前接受安置，更無力負擔電費，向社工求助，事件曝光。檢方昨相驗初步排除他殺，擇期解剖確定死因。

據新北市社會局調查，這對母女沒有社會福利身分，都不是服務個案；社福中心二月五日接獲醫院通報，指李母需要安置，社工收案後安排李母入住機構，李母才向社工坦承女兒六年前已經死亡，一直放在家中，社工通報警方調查。

新北市瑞芳警分局前往李母家，發現今年應為五十三歲的李女已經死亡，呈乾屍狀態；葬儀社人員協助處理後事，發現屍體的外層似乎有塗抹油蠟，加上一直開冷氣，研判因此才變成乾屍，且未被屋外人察覺。

據李母說法，女兒是病死，生前交代不要下葬或火化，要放在家中六年；她依女兒遺願，將屍體放在房間，全年廿四小時開著冷氣存放到現在，且每天擦拭；她說如今時間到了，也快無力繳電費及繼續「照顧」女兒，才說出實情，希望可以卸下重擔。

檢察官昨天偕法醫相驗，依屍體狀態、李母家中情況及李母證述和女兒生前對話，初步排除他殺，但仍需解剖釐清死因。

附近居民說，李母七、八年前買下現住公寓三樓兩戶，和鄰居幾乎沒有來往，頂多點頭示意。吉安里長謝永昌說印象中只見過李母兩、三次，指李母很少與鄰居攀談，大家都以為是獨居老人，不知竟有女兒同住。他去年曾發現李母未領重陽敬老禮金，里辦公處用電話聯繫，也沒找到人。

鄰居得知李母將女兒的屍體存放屋內六年感到不可思議，表示這段時間並沒有聞到異味，也沒有察覺李母言行舉止有任何異狀。