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天外飛來螺絲起子…女騎單車遭擊傷頭部 警逮6旬失控酒空男
台北市萬華區一名66歲蔡姓遊民，昨天中午酒後，在莒光路朝大街隨手丟擲玻璃瓶、螺絲起子，一名吳姓女子頭部遭螺絲起子擊中受傷，轄區警方獲報逮人。
莒光派出所昨天中午11時接獲110報案，有民眾在莒光路遭人持螺絲起子丟擲攻擊，犯嫌隨即逃離現場。
警方到場，報案吳女表示她騎單車，突遭一名陌生男子持螺絲起子朝她頭部丟擲，造成吳女頭部撕裂傷。
警方循線調閱監視器，鎖定嫌疑人為蔡姓男子，當日下午3時許在中華路一帶查獲蔡嫌，警方發現，蔡嫌是萬華一帶遊民，當天喝酒後情緒失控，在大街上先從包包內掏出玻璃瓶，先是隨手丟擲，接著再拿出螺絲起子，朝大街丟去，經過的吳女被擊傷，蔡嫌到案後，全案依傷害罪嫌，函送台北地檢署偵辦。
※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
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