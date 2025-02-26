聽新聞
0:00 / 0:00
孕妻羊水破了！丈夫趕送醫卻塞車陣 警車急開道助5分鐘到院
台南市盧姓男子昨天懷著第一胎的妻子突然落紅破水及陣痛，連忙開車要載妻子前往醫院生產，但因上班時間馬路車多擁擠，導致他塞在車陣中動彈不得；盧瞥見派出所招牌在前方，連忙下車入內大喊求助，警員開警車協助開道，讓盧妻僅花5分鐘便趕到成大醫院。
36歲盧姓男子的妻子首度懷孕，徐也是新手爸爸，昨天上午他的32歲妻子在家中子宮急速收縮、落紅破水及陣痛，他連忙開車載著妻子，自行前往醫院；結果遇到上班尖峰時段，沿途車多壅塞，一直卡在車流中。
盧在車陣中遠遠看到台南市警第二分局南門派出所的招牌，如獲救星，趕緊下車跑進派出所，向值班員警求助大喊「我老婆羊水破了，肚子疼痛，即將臨盆，請求警察幫忙開道護送醫院」。
當時警員鄭育昇、郭昱佑正要執行巡邏勤務，得知盧妻羊水破了，情況危急，為爭取時間，直接開巡邏車沿路開啟警示燈及鳴警笛開道送醫；讓原本至少還需要30分鐘的車程，縮短為5分鐘就讓盧妻安全抵達成大醫院。
盧事後向員警致謝表示，寶寶在母親的肚中裡十分活躍，孕婦及胎兒均平安，盧感謝員警及時伸出援手，讓夫婦順利迎接小生命的來臨。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言