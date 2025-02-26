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女兒死亡母開冷氣伴屍6年 新北社會局：非服務個案也無福利身分
新北市瑞芳區李姓女子在6年前死亡，同住的母親沒有將女兒屍體安葬，也沒有通報，全年開冷氣，與屍體相伴至今。新北市社會局表示，經查母女都不是服務個案，也沒有社會福利身分。
據了解，李女死亡後，李母將她的遺體存放在房間內，全年365天、1天24小時開著冷氣。李母今年疑中風，無法再每天「擦拭」遺體，加上手頭日漸拮据，無力再支付電費，才告訴志工女兒病逝後，她伴屍至今的事。李母聲稱，因女兒生前交代不要下葬，所以存放房間，全年開冷氣，與屍體相伴至今。
社會局表示，該案母女皆非社會局服務個案，2月5日社福中心在接獲醫院通報母親有安置需求，並安排入住機構後，母親才坦承女兒情形，案發經過尚待檢警調查釐清。經查，過往沒有社會福利身分。
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