快訊

遭監院彈劾 能源署長游振偉秒遭調職轉任參事

新北木材工廠全面燃燒 數公里外能見火光…傳有員工受困待救

中職／陳傑憲獲1.6億史上最大約 統一獅領隊：他同意合約大方向

聽新聞
0:00 / 0:00

女兒病逝…年邁老母伴屍6年每天開冷氣 鄰居驚訝：以為是獨居老人

聯合報／ 記者邱瑞杰江婉儀／新北即時報導

新北市瑞芳區李姓女子6年前死亡，李母說，因女兒生前交代不要下葬，所以存放房間，全年開冷氣，與屍體相伴至今。李母疑因無力繳交電費等因素，告知社工，此事才曝光。檢方今天相驗，初步排除他殺，擇期剖驗，釐清死因及案情。

新北市瑞芳警分局接獲市府社會局通報，今年應為53歲的李姓女子，6年前已死亡。警方到場查看，發現李女已成乾屍，封鎖現場採證，並通報檢方相驗。

據了解，李母7、8年前買下目前居住的5層樓公寓的3樓，1層2戶。李母會正常外出採買，但較少與鄰居攀談，大家都以為她是獨居老人，沒有人知道曾與女兒同住。

當地吉安里長謝永昌說，先前曾經想要訪視這戶人家，但公寓沒有電鈴，還沒有人進屋拜訪，印象中只見過李母2、3次。去年發現李母還沒有領取重陽節敬老禮金，里辦公處想用電話聯絡她，但李母不知是短期住進機構，或是什麼原因不在家，就沒有下文。

據了解，李女死亡後，李母將她的遺體存放在房間內，全年365天、1天24小時開著冷氣。李母今年疑中風，無法再每天「擦拭」遺體，加上手頭日漸拮据，無力再支付電費，所以告訴志工女兒病逝後，她伴屍至今的事。

檢察官今天偕法醫相驗，依屍體及李母家中狀況，以及李母證述和女兒生前對話，女兒疑因信仰等因素，有事先交代後事處理方式等事證，初步排除他殺，安排近日解剖，釐清死因。

李母的鄰居得知她將女兒的屍體放在屋內6年，感到不可思議。他們回想過去這段時間，並沒有聞到異味等異常情況。

葬儀社人員到李母家中協助警方辦案，處理後事時，發現李女已成乾屍。觀察發現屍體外層似乎有塗抹油劑，加上一直開冷氣，所以屋外的人才未察覺。

新北市瑞芳區李姓女子5年多前死亡後未辦後事，李母與屍體相伴至今。檢方今天相驗，初步排除他殺，擇期剖驗，釐情死因及案情。聯合報系資資料照片
新北市瑞芳區李姓女子5年多前死亡後未辦後事，李母與屍體相伴至今。檢方今天相驗，初步排除他殺，擇期剖驗，釐情死因及案情。聯合報系資資料照片

屍體 房間 死亡 獨居老人

延伸閱讀

哈瑪斯：已就釋放巴勒斯坦囚犯解決方案達成協議

北捷文湖線跳電 車底找出20公分老鼠屍體

獨／高雄分屍案缺2拼圖難定罪？20年前「無屍懸案」揭關鍵

高雄碎屍魔粉刷陽台成「這顏色」 醫：滿滿的儀式感

相關新聞

新北五股觀音山區工廠大火 數公里外能見火光…傳有員工受困待救

新北市五股觀音山區的民義路二段35巷，今晚6時許傳出木材工廠火警，現場全面燃燒，並延燒到隔壁鏈條工廠，據傳木材工廠2樓員...

女兒死亡母開冷氣伴屍6年 新北社會局：非服務個案也無福利身分

新北市瑞芳區李姓女子在6年前死亡，同住的母親沒有將女兒屍體安葬，也沒有通報，全年開冷氣，與屍體相伴至今。新北市社會局表示...

女兒病逝…年邁老母伴屍6年每天開冷氣 鄰居驚訝：以為是獨居老人

新北市瑞芳區李姓女子6年前死亡，李母說，因女兒生前交代不要下葬，所以存放房間，全年開冷氣，與屍體相伴至今。李母疑因無力繳...

從楠梓走到旗山⋯高雄停水3天害苦駝背老婦 徒步30公里只為洗澡

高雄市日前因水管更換工程全市多區被迫停水3天導致不小民怨，沒想到楠梓有一名徐姓老婦人，因為實在受不了2天沒洗澡，竟然選擇...

詐騙猖獗…金管會擬祭ATM提款轉帳露全臉 黃偉哲：有嚇阻作用

台灣詐騙猖獗，金管會昨邀集各銀行商議如何防堵詐騙集團，提出包括民眾在ATM提款、轉帳需要露出全臉（不能戴口罩、安全帽等）...

曳引車一起步就撞倒老婦 分局至台南轉運站向駕駛宣講

台南市一名老婦日前走在馬路上，沒有注意要遠離大車，就走在曳引車旁邊，導致曳引車一起步就將她撞倒，右前輪差點輾過老婦；轄區...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。