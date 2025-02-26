中華隊挺進經典賽 嘉義男半裸綁鞭炮點燃遭警送辦

中華隊昨晚力克勁敵西班牙隊挺進明年經典賽，令國人興奮不已，嘉義中正公園有名沈姓男子觀賽興奮之餘，半裸上身綁著一長串鞭炮，旁人見狀報警，警方到場制止，男子邊咆哮邊跑給警察追，直到銀行ATM前點燃鞭炮，警方追至西市場電梯口處壓制帶回偵辦，經查沈男為列管精神疾病個案，協助就醫後，依公共危險罪送辦。

昨天晚上嘉義市政府於中正公園透過大螢幕現場直播棒球經典賽資格賽中華隊對決西班牙，中華隊以6比3獲勝，現場眾人沈浸在為中華隊勝利而歡呼的氣氛中，散場後沒多久廣場傳來吵鬧聲，有名男子掀開上衣在腰際綁著長長鞭炮，旁人制止他點燃，他卻咆哮叫囂，警方接獲報案趕到現場。

警方表示，於中正公園廣場發現沈男（約43歲）打赤膊大聲咆哮，身體並有纏繞鞭炮，該男因身上帶有鞭炮，如強行壓制恐有瞬間引爆之疑慮，警方現場先行安撫情緒，但沈嫌情緒高昂不聽制止，並隨即往中山路一帶逃竄，警方上前追捕，沈男逃逸過程於華南銀行嘉義分行ATM前騎樓處引燃鞭炮，後經警方於西市場電梯口處壓制。

警方調查，沈男為衛生局列管精神疾病個案，先行管束並通知119救護車強制就醫，因沈男不同意住院，先施打鎮定劑安穩其情緒。