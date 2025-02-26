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從楠梓走到旗山⋯高雄停水3天害苦駝背老婦 徒步30公里只為洗澡
高雄市日前因水管更換工程全市多區被迫停水3天導致不小民怨，沒想到楠梓有一名徐姓老婦人，因為實在受不了2天沒洗澡，竟然選擇徒步近40公里打算到美濃借友人家盥洗，但她卻走到迷路累倒在旗山的超商內，被好心民眾發現報警，最後在社工及員警協助下才順利返家，結束停水驚魂。
據了解，這名70歲的徐姓婦人家住楠梓，因為上周21日開始停水，徐婦忍了2天沒洗澡實在受不了，才會自行想走到沒停水的美濃朋友家借水盥洗，但23日一大早就出發，走了一天走到天黑才走到旗山，讓徐婦體力耗盡、實在走不動，只好走進旗山延平二路上的一處超商內歇腳。
徐婦當晚8時許在超商休息時神情疲憊不堪，腳也痛到不行，被一旁熱心民眾注意到上前關切，才知道她竟然從市區從白天走到天黑才到這，擔心她身體出狀況，急忙報警求助。
旗山警方到場後，經詢問才知道徐婦是因為停水才徒步走山路到旗山要去美濃的朋友家借浴室洗澡，但已經入夜卻迷路且還有近10公里路程才會到美濃，員警聽聞後乾脆直接載她前往美濃找朋友，不過她只依稀記得朋友家住在美濃下九寮的一處土地公廟附近，實在記不得朋友家住在哪一戶，最後只能作罷，由員警開車將她帶回派出所。
警方聯繫徐婦的兒子前來接她，但兒子因為在台東工作，無法立刻趕回，只好通報社工協助，就怕她再發生危險，最後經由員警及社工幫忙，順利將她安全送返楠梓的家中，並提醒她別再亂走，以免發生意外讓家人擔心。
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