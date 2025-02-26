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詐騙猖獗…金管會擬祭ATM提款轉帳露全臉 黃偉哲：有嚇阻作用

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導

台灣詐騙猖獗，金管會昨邀集各銀行商議如何防堵詐騙集團，提出包括民眾在ATM提款、轉帳需要露出全臉（不能戴口罩、安全帽等）等防詐措施，台南市長黃偉哲表示，未來如採用此作法，對於政府打詐、追蹤詐騙集團車手應有一定幫助。

據指出，金管會邀集各銀行商議如何防堵詐騙集團，提出三點建議，包括使用ATM提款、轉帳需露出全臉，未露出全臉即無法使用ATM該功能；定存大額解約匯出洽第三人；新增警示帳戶兩大監控指標並定期揭露，就涉嫌詐欺可疑帳戶提出控管措施等。

對於金管會提供銀行業的最新打詐建議，台南市長黃偉哲表示樂觀其成，因詐騙集團雇用車手取款常會以口罩、安全帽遮掩，如未來改採未露出全臉即無法使用ATM提款、轉帳，應有助於警方追查車手身分，對於詐騙車手也有一定嚇阻作用。

台南市府積極推動全民防詐、打詐，昨天召開2月份治安會報，黃偉哲表揚今年1月份金融及超商成功阻詐137件，有功220位人員，成功攔阻詐騙款項逾1億483萬餘元。市府未來也會與檢警、金融機構加強合作，齊心協力共同攔阻詐騙，守護民眾財產安全。

台南市長黃偉哲表揚今年1月份金融及超商成功阻詐有功人員。圖／台南市政府提供
台南市長黃偉哲表揚今年1月份金融及超商成功阻詐有功人員。圖／台南市政府提供

打詐 詐騙集團 車手 黃偉哲

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