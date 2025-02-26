曳引車一起步就撞倒老婦 分局至台南轉運站向駕駛宣講

台南市一名老婦日前走在馬路上，沒有注意要遠離大車，就走在曳引車旁邊，導致曳引車一起步就將她撞倒，右前輪差點輾過老婦；轄區第五警分局分析，駕駛因「視野死角」，完全沒有看到老婦，導致發生這起事故，昨天安排前往台南轉運站，向大車駕駛宣講行車安全觀念。

台南市警第五分局指出，本月17日下午，一名年長老婦行走在開元路上時，曳引車駕駛眼見紅燈轉成綠燈，準備要起步；當時有路人衝上連拍車身大喊「踩煞車、踩煞車」，原來是曳引車一起步就撞倒老婦，她已躺在右前車輪正前方，差點要被輾過。

台南市一名老婦日前走在馬路上，沒有注意要遠離大車，就走在曳引車旁邊，導致曳引車一起步就將她撞倒，右前輪差點輾過老婦。記者袁志豪／翻攝

所幸曳引車駕駛及時踩剎車，老婦僅有輕微擦傷，驚魂未定坐在一旁店家提供的椅子上休息；警方請二人說明經過，調查後確認，駕駛就是因「視野死角」，完全沒有看到老婦，老婦也沒有遠離大車，因此發生這起事故。

昨天分局交通組長許双繻前往台南轉運站，向大型車輛駕駛宣講「車輛安裝視野輔助系統減少視野死角」、「勿超載或超速以免剎車不及」、「行車紀錄器定時更換」、「變換車道要提早打方向燈」、「轉彎及起駛前應減速或暫停確認有無人車」等行車安全觀念。

許双繻指出，去年台南市全年度交通死亡事故計有151件，大型車就佔了26件；大型車因「大又高」，會在車輛前後方及左右兩側形成「視野死角」，轉彎時亦會產生「內輪差」現象，行人於道路通行及轉彎時應盡量遠離大型車，避免進入駕駛視野死角區域。

客運駕駛也分享，即使一直注意後照鏡及視野輔助系統畫面，仍然有一定的死角存在，他們尤其害怕行人或是機慢車突然從前方竄出，因為有極高的機率看不到，就算看到，剎車已來不及；駕駛認為，行人及慢車至少要遠離大車前方及左右5公尺以上，才比較安全。

另外，第四警分局昨天也前往安平國小宣導交通安全觀念，指出安平區去年交通事故件數總計1347件，分析其肇事原因以「車輛未保持安全距離、未依規定轉彎、未依規定禮讓及違反號誌管制及擅自穿越車道等」項目居多。

警方也提醒，事故多半發生於安平路、安北路、中華西路、永華路、華平路及健康三街等路段，並傳遞「非號誌化路口」、「大型車內輪差與視野死角」、「微電車新制」、「防禦駕駛」等觀念，播放交通事故案例影片分享，希望加深市民對於交通安全的重視。