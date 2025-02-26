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228連假返鄉旅遊車潮 警政署加強交通疏導避壅塞

聯合報／ 記者李奕昕／台北即時報導

228和平紀念日連假3天，因應返鄉、旅遊等車潮，警政署責成各警察機關就觀光景點、遊樂園區及國道、平面道路等易壅塞路段或人車聚集場所，會勘規劃疏導勤務，配合交通主管機關研商管制措施，並加強突發路況處置，避免交通壅塞。

依交通部統計，去年交通事故38萬4351件，比前年減少1萬8734件、下降百分之4.65；事故肇因，小型車以「有號誌路口，轉彎車未讓直行車先行」為主，「未依規定讓車」次之，機車以「未保持行車安全距離」為主，「分心駕駛」次之。

警政署提醒駕駛，遵守交通規則，行經路口「慢看停」，依路權優先順序讓車，並避免疲勞駕駛，注意車前狀況。

警政署表示，連假特定時段及路段，國道實施高乘載管制及匝道封閉，上路前確認，提早規劃替代道路或改搭大眾運輸工具，可收聽警察廣播電台或利用交通部1968服務網、幸福公路APP，掌握疏導管制措施與國道即時路況，避開塞車路段及時段。

228和平紀念日連假3天，因應返鄉、旅遊等車潮，警政署責成各警察機關規劃疏導勤務。圖／警政署提供
228和平紀念日連假3天，因應返鄉、旅遊等車潮，警政署責成各警察機關規劃疏導勤務。圖／警政署提供
228和平紀念日連假3天，因應返鄉、旅遊等車潮，警政署責成各警察機關規劃疏導勤務。圖／警政署提供
228和平紀念日連假3天，因應返鄉、旅遊等車潮，警政署責成各警察機關規劃疏導勤務。圖／警政署提供
228和平紀念日連假3天，因應返鄉、旅遊等車潮，警政署責成各警察機關規劃疏導勤務。圖／警政署提供
228和平紀念日連假3天，因應返鄉、旅遊等車潮，警政署責成各警察機關規劃疏導勤務。圖／警政署提供

交通事故 國道 警察 連假

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