228連假返鄉旅遊車潮 警政署加強交通疏導避壅塞

228和平紀念日連假3天，因應返鄉、旅遊等車潮，警政署責成各警察機關就觀光景點、遊樂園區及國道、平面道路等易壅塞路段或人車聚集場所，會勘規劃疏導勤務，配合交通主管機關研商管制措施，並加強突發路況處置，避免交通壅塞。

依交通部統計，去年交通事故38萬4351件，比前年減少1萬8734件、下降百分之4.65；事故肇因，小型車以「有號誌路口，轉彎車未讓直行車先行」為主，「未依規定讓車」次之，機車以「未保持行車安全距離」為主，「分心駕駛」次之。

警政署提醒駕駛，遵守交通規則，行經路口「慢看停」，依路權優先順序讓車，並避免疲勞駕駛，注意車前狀況。