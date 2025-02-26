影／從修祖厝變成匯錢給姊？警苦勸台中熟女別上當 口水都乾了

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聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市鍾姓女子誤信投資詐騙，前天到銀行要領款50萬元，不過因鍾女一下稱要修繕祖厝，卻說不清祖厝地址，後又稱要匯款給姊姊，但又不願提供聯絡方式，警方到場苦口婆心勸說，鍾女才坦認領款是為了網路群組投資，警方趕緊要她看清歹徒陷阱，不要上當。

經查，鍾姓女子（42歲）前天下午2時許，前往台中北區一間銀行要領款50萬元，起初先說是要「裝潢家中祖厝」，但在行員詢問細節時，女子語焉不詳、雙手顫抖。

行員察覺異狀立即報警，警方到場後，進一步詢問鍾女裝潢細節、祖厝地址，鍾女又支吾其詞，改口稱是要把錢匯給遠在屏東縣的姊姊，不過也一直無法提供聯絡資訊。

在警方耐心不斷詢問之下，鍾女才稱近日因網路投資訊息，加入Line投資群組，並依照對方指示下載APP，準備投入資金。

警方說明告知鍾女，已陷入歹徒「放長線釣大魚」投資詐騙手法，詐騙集團往往以「小額投資、獲利翻倍」的話術誘騙民眾上當，經過耐心勸導與案例宣導，鍾女終於打消念頭，成功保住積蓄。

第二警分局長鍾承志提醒，近期詐騙手法層出不窮，詐騙集團經常利用社群平台結識被害人，誘導加入投資群組並下載可疑APP，讓民眾一步步落入圈套，呼籲民眾，遇到類似高額獲利的投資機會應保持警惕，如有疑慮請撥打165反詐騙專線或向當地派出所求證，以免成為詐騙受害者。

台中市鍾姓女子前天到銀行要領款50萬元，警方到場查出鍾女已中歹徒投資詐騙陷阱。圖／第二警分局提供
台中市鍾姓女子前天到銀行要領款50萬元，警方到場查出鍾女已中歹徒投資詐騙陷阱。圖／第二警分局提供

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