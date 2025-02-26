影／蘆洲二號越堤道口又車禍 重機遭追撞騎士慘摔

新北市蘆洲區環堤大道今天上午有1輛黃牌重機，騎到疏洪道二號越堤道口時，燈號剛好轉換，43歲騎士直接在車道中央停下，後方休旅車卻未依號誌指示停車，直接撞上，導致騎士受傷被救護車送醫。

二號越堤道口常因超速、搶快、闖紅燈等因素，發生多次死亡車禍，若由三重行駛環堤大道至此，往右通往越堤道進入疏洪道、往左通往蘆洲市區，兩邊各有專用車道和獨立的綠燈，當右轉綠燈亮起就不能左轉，反之亦同。

陳男上午10時許騎乘黃牌重機行駛右轉車道，到達路口時交通號誌剛由「右轉綠燈」變換為「左轉綠燈」，於是他依號誌指示，在停止線附近停下。但緊跟在後方由24歲陳姓男子駕駛的休旅車卻未依號誌停車，撞上重機導致騎士摔倒，肢體多處擦挫傷被救護車送往淡水馬偕醫院檢查。