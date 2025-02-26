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影／海巡火速馳援驚險救6人影片曝 野柳外海漁船進水

聯合報／ 記者游明煌／新北即時報導

基隆籍漁船「自由6號」昨晚在距野柳漁港東北方1.5浬處，艙艙不明原因進水，海巡署巡防趕至救援，當時漁船已進水側翻，過程中因船艙持續進水且已漫上甲板，情況一度緊急，成功驚險救援，沒有人受傷。

基隆海巡隊指出，昨晚10時許，海巡署第二巡防區指揮部接獲「自」漁船船長撥打118報案，漁船在野柳西北1.5浬，船艙因不明原因進水下沉，基隆海巡隊PP-10033及PP-10069巡防艇趕赴現場救援。

海巡人員抵達現場後，發現「自」船艙進水且有傾斜狀況，船上6名台籍船員待援，海巡人員發現船艙持續進水且已漫上甲板，情況一度緊急，加快速度接駁，人員均無受傷。

因「自」船已進水側翻，船長聯繫友船前往協助纜繩繫固及拖帶作業，返港過程海巡巡防艇在安全戒護，今天凌晨5時平安返回正濱漁港。

海巡火速馳援驚險救6人影片曝，野柳外海漁船進水。記者游明煌／翻攝
海巡火速馳援驚險救6人影片曝，野柳外海漁船進水。記者游明煌／翻攝
海巡火速馳援驚險救6人影片曝，野柳外海漁船進水。記者游明煌／翻攝
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基隆 海巡署 野柳

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