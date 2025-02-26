聽新聞
0:00 / 0:00
彰縣首例院前超音波即時影像 成功搶救國道車禍內出血傷患
彰化縣消防局埔心分隊高級救護技術員曾建勳及王奕翔本月21日執行國道車禍救護，發現病患生命跡象不穩定，立即以腹部超音波掃描並即時將影像上傳至專業醫師群組判讀，研判為腹部內出血，立刻通知醫院啟動快速通道，為彰化縣首例執行院前超音波檢查成功救護傷患的案例。
彰化縣消防局表示，21日上午9點多，一輛小客車與大貨車在國道上發生交通事故，小客車失控像陀螺般旋轉1圈後重擊內側護欄才停止，車體雖未翻覆，小客車駕駛因為有繫安全帶及安全氣囊的保護，無明顯外傷，曾建勳及王奕翔到場，檢查發現駕駛左上腹有瘀傷、左胸肋疼痛，判斷有內出血可能，當機立斷以腹部超音波掃描，同時通報衛福部彰化醫院立即啟動快速通道，爭取寶貴黃金治療時間。
衛福部彰化醫院急診室主任黃鎧翊表示，急診團隊接獲消防隊傳送的超音波影像，即早發現傷患腹部有內出血情形，緊急輸血以穩定傷患血壓並啟動快速通道，透過電腦斷層確認為脾臟破裂出血位置後，緊急治療，成功挽救傷患生命，術後病情已穩定於加護病房觀察。
彰化縣消防局表示，消防局救護車配置無線超音波儀、12導程心電圖機、自動給氧機、自動心肺復甦機、潮氣末二氧化碳監測儀及電動骨針機等六大進階急救器材，打造智能行動急診室，全方位搶救生命，其中無線超音波儀應用在車禍或其他重大創傷造成的傷患，可以精準判斷傷患有無內出血，高級救護技術員在懷疑傷患有內出血時就可視狀況使用，大大提升了急救效能。
除設備外，也要有專業救護人員，消防局今年辦理首批高級救護技術員訓練，屆時彰化縣26個鄉鎮市皆至少配置1名高級救護技術員，不但落實26個鄉鎮市都有高級救護技術員，更要達到32個分隊，隊隊都有高級救護技術員為目標，全面提升彰化縣到院前緊急救護服務品質。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言