彰縣首例院前超音波即時影像 成功搶救國道車禍內出血傷患

彰化縣消防局埔心分隊高級救護技術員曾建勳及王奕翔本月21日執行國道車禍救護，發現病患生命跡象不穩定，立即以腹部超音波掃描並即時將影像上傳至專業醫師群組判讀，研判為腹部內出血，立刻通知醫院啟動快速通道，為彰化縣首例執行院前超音波檢查成功救護傷患的案例。

彰化縣消防局表示，21日上午9點多，一輛小客車與大貨車在國道上發生交通事故，小客車失控像陀螺般旋轉1圈後重擊內側護欄才停止，車體雖未翻覆，小客車駕駛因為有繫安全帶及安全氣囊的保護，無明顯外傷，曾建勳及王奕翔到場，檢查發現駕駛左上腹有瘀傷、左胸肋疼痛，判斷有內出血可能，當機立斷以腹部超音波掃描，同時通報衛福部彰化醫院立即啟動快速通道，爭取寶貴黃金治療時間。

衛福部彰化醫院急診室主任黃鎧翊表示，急診團隊接獲消防隊傳送的超音波影像，即早發現傷患腹部有內出血情形，緊急輸血以穩定傷患血壓並啟動快速通道，透過電腦斷層確認為脾臟破裂出血位置後，緊急治療，成功挽救傷患生命，術後病情已穩定於加護病房觀察。

彰化縣消防局表示，消防局救護車配置無線超音波儀、12導程心電圖機、自動給氧機、自動心肺復甦機、潮氣末二氧化碳監測儀及電動骨針機等六大進階急救器材，打造智能行動急診室，全方位搶救生命，其中無線超音波儀應用在車禍或其他重大創傷造成的傷患，可以精準判斷傷患有無內出血，高級救護技術員在懷疑傷患有內出血時就可視狀況使用，大大提升了急救效能。