高雄消防特搜訓練搜救犬 再6隻通過國際認證
高雄市消防局訓練6隻搜救犬，參加國際搜救犬認證，全數通過評測。目前高雄市消防局與義消培訓的搜救犬，有8隻通過高級認證，在全國各縣市最多。
高雄市消防局特搜大隊馴養12隻搜救犬，仁大義消救助分隊有3隻搜救犬，其中6組領犬員及搜救犬，於2月17日至2月23日參與搜救犬領犬員進階訓練及國際搜救犬認證評測，全數通過評測；4隻獲中級認證及2隻獲初級認證佳績，其中義消領犬員洪榆嵐也帶搜救犬參加評測，通過中級認證。
高雄市消防局表示，消防局目前已有8隻搜救犬通過高級認證，「是全國之最」，為避免搜救犬認證及培訓產生斷層問題，這次評測由消防局特搜大隊馴犬小組領犬員陳孟宏、康汶羽、李信宏及前金分隊領犬員郭仲軒、仁大義消救助分隊領犬員洪榆嵐等人，搭配不同搜救犬參加國際搜救犬組織（IRO）裁判、日本RDTA理事長村瀨英博來台評測，依平時訓練默契應用於測驗上，最後5組消防隊員及1組義消全通過認證，繳出全壘打的亮眼成績。
高雄市消防局特搜大隊長蘇裕銘表示，搜救犬的培訓相當辛苦，領犬員必須根據各犬隻的能力及個性去配合調整訓練，從社會化、服從、搜尋訓練直至通過測驗，必須花上多年的時間，也才能在救災現場執行任務，這次參測的6組警、義消領犬員及搜救犬通過認證，不但持續奠定高雄搜救犬的根基，也展現不凡實力。
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