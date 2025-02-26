嚇！桃園砂石車撞上機車 騎士被噴飛送醫不治
57歲的簡姓砂石車駕駛，本月19日行經桃園市中壢區月眉路，與對向沿月眉路左轉月桃路50歲黃姓機車駕駛發生交通事故，黃男送醫急救後死亡，後座乘客50歲黃女有多處擦挫傷，經測試簡男酒測值為0，肇事原因尚待釐清，簡男依過失致死罪嫌移請桃園地檢署偵辦。
簡男本月19日下午2時許，沿月眉路直行（往大園方向）時，與對向沿月眉路左轉月桃路黃男發生碰撞，只見黃男及黃女直接飛出去，黃男送醫急救後死亡，黃女則受有多處擦挫傷，監視器畫面近日被網友上傳，相當驚悚。
警方表示，經測試簡男酒測值為0，肇事原因尚待釐清，簡男依過失致死罪嫌移請桃園地檢署偵辦。
警方呼籲，月桃路拓寬後，常有用路人不自覺超速，進而發生多起嚴重交通事故，警方會持續加強該路段執法，並提醒駕駛人行經路口務必減速慢行。
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