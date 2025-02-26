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影／台61聯結車嚴重自撞車禍 駕駛衝破擋風玻璃墜高架死亡

聯合報／ 記者周嘉茹／桃園即時報導

桃園市大園區台61線南向23.7公里處，今上午11時許發生一輛曳引車不明原因在高架上自撞，車內男駕駛疑因撞擊力道過大，直接衝破擋風玻璃隨即翻過護欄墜落高架橋下方西濱路一段，民眾目睹男子伴隨車體零件從高架上墜落，男子經送醫宣告死亡。

消防局指出，今上午11時14分接獲民眾報案，桃園市大園區台61線24公里南向平面疑似有民眾從高架墮落平面道路，請派救護車前往協助，竹圍分隊出動消防人員4名、救護車2輛抵達現場，發現男子無呼吸心跳，救護人員給予CPR+AED、頸圈長背板固定等救護處置，送往經國敏盛醫院搶救後宣布急救無效。

大園警方初步調查，49歲趙姓男子今上午11時許駕駛曳引車行經台61線高架南下23.7公里處時，不明原因自撞外側護欄，駕駛被拋飛車外摔落橋下平面道路，現場無呼吸心跳送醫急救，警方獲報到場實施交通管制、疏導車流，詳細肇事原因待後續調查釐清。

桃園市大園區台61線南向23.7公里處，今上午11時許發生一輛曳引車不明原因在高架上自撞，車內男駕駛衝破擋風玻璃隨即翻過護欄墜落高架橋下死亡。圖／警方提供
桃園市大園區台61線南向23.7公里處，今上午11時許發生一輛曳引車不明原因在高架上自撞，車內男駕駛衝破擋風玻璃隨即翻過護欄墜落高架橋下死亡。圖／警方提供
桃園市大園區台61線南向23.7公里處，今上午11時許發生一輛曳引車不明原因在高架上自撞，車內男駕駛衝破擋風玻璃隨即翻過護欄墜落高架橋下死亡。圖／警方提供
桃園市大園區台61線南向23.7公里處，今上午11時許發生一輛曳引車不明原因在高架上自撞，車內男駕駛衝破擋風玻璃隨即翻過護欄墜落高架橋下死亡。圖／警方提供
桃園市大園區台61線南向23.7公里處，今上午11時許發生一輛曳引車不明原因在高架上自撞，車內男駕駛衝破擋風玻璃隨即翻過護欄墜落高架橋下死亡。圖／警方提供
桃園市大園區台61線南向23.7公里處，今上午11時許發生一輛曳引車不明原因在高架上自撞，車內男駕駛衝破擋風玻璃隨即翻過護欄墜落高架橋下死亡。圖／警方提供

曳引車 桃園 自撞

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